ASSE : Ian Cathro garde deux noms bien au chaud avant la reprise à Sochaux

Après un mois de préparation, Ian Cathro a déjà identifié deux jeunes joueurs capables de bousculer la hiérarchie à l’ASSE.

La victoire face à Venise (4-3) a conclu une préparation estivale riche en enseignements pour l’ASSE. Au-delà des résultats, plusieurs jeunes joueurs ont saisi leur chance et deux profils ont particulièrement retenu l’attention du staff stéphanois : Adam Baallal et Nathan Kasia, comme le rapporte Peuple Vert.

Arrivé dans le Forez il y a quelques mois en provenance de l’Union Touarga, Adam Baallal continue son ascension rapide. Le milieu offensif de 19 ans a disputé 225 minutes durant les matchs amicaux et s’est illustré avec deux buts, dont une réalisation lors du dernier test face à Venise. Sa capacité à répéter les efforts et son activité offensive en font une alternative crédible dans le secteur offensif.

Deux jeunes talents supplémentaires pour Cathro

Autre satisfaction : Nathan Kasia. Le défenseur central gaucher de 17 ans, issu du centre de formation stéphanois, a participé à toutes les rencontres de préparation et confirme les espoirs placés en lui. Récompensé par la signature de son premier contrat professionnel jusqu’en 2029, il apparaît désormais comme une solution sérieuse dans la rotation défensive.

Alors que l’ASSE prépare son déplacement à Sochaux pour la reprise du championnat, Ian Cathro dispose donc de deux jeunes talents supplémentaires dans son effectif. Une dynamique qui confirme l’importance accordée à la formation et au développement des nouveaux profils chez les Verts.