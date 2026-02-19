À LA UNE DU 19 FéV 2026
[13:55]Pronostic Brest – Marseille : Habib Beye peut-il réussir ses débuts sur le banc de l’OM ?
[13:30]ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Montanier avant Laval
[13:19]ASSE – Laval : une toute nouvelle venue estampillée RC Lens lancée à Geoffroy-Guichard !
[13:12]RC Lens : Sage annonce la date du retour de Gradit et une pluie de bonnes nouvelles avant Monaco
[12:56]OM Mercato : les révélations de Matt O’Riley sur son passage à Marseille
[12:45]OM – INFO BUT! : après Longoria, un autre départ majeur se profile en haut lieu 
[12:22]FC Barcelone Mercato : Julian Alvarez a fait son choix, le PSG peut trembler
[12:20]OM : les premières images de Beye à l’entraînement, une première bonne nouvelle tombe avant Brest ! 
[12:02]Une légende merengue voit en Mbappé un fossoyeur du Real Madrid
[11:45]FC Nantes : un proche de Waldemar Kita met un taquet à Franck Haise (Stade Rennais)
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : un international marocain a signé en catimini chez les Verts !

Par Bastien Aubert - 19 Fév 2026, 09:47
💬 Commenter
Kilmer à l'ASSE
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Dans le plus grand des secrets, l’ASSE a mis la main sur un jeune milieu de terrain international marocain : Adam Baallal (18 ans).

L’ASSE continue de miser sur la jeunesse et le talent africain. Après Adrian Adam lors de la saison 2016-2017, le club forézien accueille désormais un autre Adam dans ses rangs : Adam Baallal. Comme annoncé par Africa Foot fin janvier, Poteaux Carrés confirme que le jeune milieu de terrain marocain de 18 ans a rejoint les Verts lors du mercato hivernal dans le plus grand secret. Il fêtera ses 19 ans le 27 février.

Baallal formé à l’Académie Mohammed VI

Formé à l’Académie Mohammed VI et passé par l’Union Touarga, Baallal se distingue par ses qualités techniques et sa maturité tactique. Il a notamment brillé lors du tournoi international annuel de son académie, une compétition suivie par de nombreux recruteurs européens, ce qui a convaincu les dirigeants stéphanois de l’intégrer dans leur projet. Résultat : un contrat ambitieux de cinq saisons pour le jeune Marocain.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Une famille bien connue dans le football

Déjà familiarisé avec le monde professionnel, Baallal a disputé quelques minutes en Botola Pro, notamment face au Difaâ Hassani El Jadidi. Il a également représenté la sélection marocaine des moins de 18 ans, confirmant sa capacité à évoluer sur la scène internationale. Le jeune Adam n’est pas le premier de sa famille à tracer son chemin dans le football. La nouvelle recrue de l’ASSE est le frère cadet d’Abdellah Baallal, joueur de Clermont Foot.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot