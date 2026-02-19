Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Dans le plus grand des secrets, l’ASSE a mis la main sur un jeune milieu de terrain international marocain : Adam Baallal (18 ans).

L’ASSE continue de miser sur la jeunesse et le talent africain. Après Adrian Adam lors de la saison 2016-2017, le club forézien accueille désormais un autre Adam dans ses rangs : Adam Baallal. Comme annoncé par Africa Foot fin janvier, Poteaux Carrés confirme que le jeune milieu de terrain marocain de 18 ans a rejoint les Verts lors du mercato hivernal dans le plus grand secret. Il fêtera ses 19 ans le 27 février.

Baallal formé à l’Académie Mohammed VI

Formé à l’Académie Mohammed VI et passé par l’Union Touarga, Baallal se distingue par ses qualités techniques et sa maturité tactique. Il a notamment brillé lors du tournoi international annuel de son académie, une compétition suivie par de nombreux recruteurs européens, ce qui a convaincu les dirigeants stéphanois de l’intégrer dans leur projet. Résultat : un contrat ambitieux de cinq saisons pour le jeune Marocain.

Déjà familiarisé avec le monde professionnel, Baallal a disputé quelques minutes en Botola Pro, notamment face au Difaâ Hassani El Jadidi. Il a également représenté la sélection marocaine des moins de 18 ans, confirmant sa capacité à évoluer sur la scène internationale. Le jeune Adam n’est pas le premier de sa famille à tracer son chemin dans le football. La nouvelle recrue de l’ASSE est le frère cadet d’Abdellah Baallal, joueur de Clermont Foot.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2