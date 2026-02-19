Dans le plus grand des secrets, l’ASSE a mis la main sur un jeune milieu de terrain international marocain : Adam Baallal (18 ans).
L’ASSE continue de miser sur la jeunesse et le talent africain. Après Adrian Adam lors de la saison 2016-2017, le club forézien accueille désormais un autre Adam dans ses rangs : Adam Baallal. Comme annoncé par Africa Foot fin janvier, Poteaux Carrés confirme que le jeune milieu de terrain marocain de 18 ans a rejoint les Verts lors du mercato hivernal dans le plus grand secret. Il fêtera ses 19 ans le 27 février.
Baallal formé à l’Académie Mohammed VI
Formé à l’Académie Mohammed VI et passé par l’Union Touarga, Baallal se distingue par ses qualités techniques et sa maturité tactique. Il a notamment brillé lors du tournoi international annuel de son académie, une compétition suivie par de nombreux recruteurs européens, ce qui a convaincu les dirigeants stéphanois de l’intégrer dans leur projet. Résultat : un contrat ambitieux de cinq saisons pour le jeune Marocain.
Une famille bien connue dans le football
Déjà familiarisé avec le monde professionnel, Baallal a disputé quelques minutes en Botola Pro, notamment face au Difaâ Hassani El Jadidi. Il a également représenté la sélection marocaine des moins de 18 ans, confirmant sa capacité à évoluer sur la scène internationale. Le jeune Adam n’est pas le premier de sa famille à tracer son chemin dans le football. La nouvelle recrue de l’ASSE est le frère cadet d’Abdellah Baallal, joueur de Clermont Foot.
Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :
21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)
28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)
07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)
13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)
21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)
04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)
10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)
17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)
24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)
02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)
09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)
12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)
15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2