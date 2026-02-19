ASSE : Montanier a-t-il tous les ingrédients pour faire remonter les Verts en Ligue 1 ?

Nos deux journalistes Bastien Aubert et William Tertrin lancent le débat autour de la situation de l’ASSE.

« Je suis enfin confiant pour la montée »

« On peut aujourd’hui être raisonnablement confiant pour envisager une montée de l’ASSE en Ligue 1, tant l’effet Philippe Montanier se fait déjà sentir. En deux matches, le technicien a redonné une colonne vertébrale claire à une équipe qui naviguait à vue. Bloc plus compact, transitions mieux maîtrisées, gestion émotionnelle plus sereine : les Verts dégagent enfin une impression de solidité compatible avec un candidat à la montée. Mais au-delà du terrain, c’est le contexte global qui renforce l’optimisme. Le haut du classement s’est décanté en faveur des Verts : certains concurrents directs ont laissé des points précieux en route, la lutte s’est resserrée, et l’ASSE a su capitaliser au bon moment pour s’installer durablement dans le peloton de tête.

De plus, Montanier connaît parfaitement les exigences d’une saison marathon en Ligue 2 et la pression permanente qui accompagne un club de cette dimension. Son expérience, son calme et sa capacité à fédérer un vestiaire sont des atouts majeurs dans le sprint final. Si la dynamique actuelle se confirme et que les Verts continuent de profiter d’un classement qui s’éclaircit progressivement devant eux, la montée n’a rien d’un rêve inaccessible. Elle devient un objectif crédible, cohérent, presque logique au vu de la trajectoire prise. »

Bastien AUBERT

« Oui mais il existe aussi des raisons d’émettre des doutes »

« On peut évidemment être optimiste pour Philippe Montanier et sa capacité à faire remonter l’AS Saint‑Étienne en Ligue 1. Son expérience en championnat, notamment son parcours avec le Toulouse FC où il avait conduit le club toulousain à un titre de champion de Ligue 2 (avec un record de victoires et de buts marqués) et une Coupe de France, montre qu’il sait construire une dynamique gagnante dans ce contexte compétitif. Il connaît très bien la Ligue 2 pour y avoir été entraîneur à plusieurs reprises et affiche un taux de victoires parmi les meilleurs de la division, un signe qu’il peut tirer le meilleur de ses effectifs. Ses débuts à l’ASSE ont déjà donné quelques signes positifs avec deux victoires en deux matchs, et dans un groupe qui commence à retrouver du liant, on peut imaginer que ce leadership aura un impact durable. Un nouveau souffle dont avait grandement besoin ce club.

Cela étant dit, il existe aussi des raisons d’émettre des doutes pour moi, notamment en regard de ses précédents passages en Ligue 2. Son expérience au RC Lens, par exemple, n’a pas toujours été exemplaire : il avait été remplacé avant la fin de la saison 2019‑2020 pour une série négative, même si l’équipe était encore dans les clous pour la montée, ce qui pose question quant à sa capacité à gérer les périodes de pression prolongée et les attentes élevées. Lors de sa première saison en 2018-2019, il n’assure que la 5e place à la dernière journée, même si le parcours en play-offs puis en barrages a été remarquable malgré la terrible désillusion contre Dijon. On va dire qu’il y a les bons et les mauvais côtés du parcours de Montanier en tant que coach. Mais je reste confiant pour l’ASSE dans sa quête de Ligue 1″.

William TERTRIN