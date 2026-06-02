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ASSE : agacé par plusieurs joueurs, Montanier exige leurs départs pour rester chez les Verts ! 

Par Bastien Aubert - 2 Juin 2026, 19:40
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Philippe Montanier (ASSE)

Toujours dans l’attente d’une décision concernant son avenir, Philippe Montanier aurait déjà fixé plusieurs conditions pour poursuivre l’aventure à l’ASSE. Parmi elles, un profond remaniement de l’effectif et des changements importants dans le fonctionnement du club.

L’avenir de Philippe Montanier à l’ASSE reste plus incertain que jamais. Quelques jours après la douloureuse désillusion des barrages face à Nice, l’entraîneur stéphanois n’aurait toujours pas obtenu de réponse claire de la part de sa direction. Selon But!, les échanges entre les dirigeants et le technicien se seraient limités à un simple appel téléphonique depuis la non-montée en Ligue 1. Une situation qui nourrit forcément les interrogations.

Des comportements à l’ASSE qui ne passent pas

S’il existe encore une possibilité de voir Philippe Montanier rester sur le banc stéphanois la saison prochaine, celle-ci passerait par plusieurs changements majeurs. Le premier point concerne la préparation physique et le suivi médical de l’effectif. Comme son prédécesseur Eirik Horneland, Montanier aurait été particulièrement marqué par l’enchaînement des blessures tout au long de la saison. Mais au-delà du nombre d’absents, ce sont surtout les rechutes répétées de certains joueurs qui auraient fortement agacé le technicien. 

En interne, cette problématique est considérée comme l’un des facteurs ayant pesé dans l’échec de la montée à l’ASSE. Mais le dossier le plus sensible concerne l’effectif lui-même. D’après plusieurs échos rapportés par Peuple Vert, Philippe Montanier ne serait pas satisfait de l’attitude de plusieurs joueurs durant la saison. L’ancien entraîneur de Toulouse estimerait que certains éléments n’ont pas affiché l’état d’esprit, l’investissement ou l’exigence nécessaires pour atteindre l’objectif de remontée en Ligue 1. Cette analyse l’aurait conduit à réclamer un important renouvellement du groupe.

Montanier attend des garanties de Kilmer 

Cette volonté rejoint d’ailleurs les tendances déjà observées ces dernières semaines. Plusieurs départs importants semblent se profiler et le futur effectif stéphanois pourrait être profondément remanié. Entre les joueurs désireux de quitter la Ligue 2 et ceux dont le comportement aurait déçu le staff, l’ASSE s’apprête à vivre l’un des mercatos les plus importants de ces dernières années.

Pour Montanier, conserver une base jugée insuffisamment impliquée n’aurait aucun sens dans la perspective d’une nouvelle tentative de montée.  La balle est désormais dans le camp de Kilmer Sports Ventures et de la direction stéphanoise. Au-delà du choix de conserver ou non Montanier, les dirigeants de l’ASSE devront également déterminer s’ils sont prêts à suivre les exigences de leur entraîneur concernant l’organisation du club et la composition du futur effectif. Si le technicien de 61 ans reste, ce ne sera pas sans garanties. Et plusieurs joueurs pourraient bien en faire les frais dans les prochaines semaines.

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