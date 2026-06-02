ASSE : Montanier sans nouvelles de Kilmer Sports !

Alors que les supporters demandent du changement à l’ASSE et ciblent Kilmer Sports, Philippe Montanier est dans le flou…

La fracture est désormais ouverte entre les supporters de l’ASSE et Kilmer Sports Ventures. Après un nouvel échec sportif et une saison de plus à venir en Ligue 2, les principaux groupes de supporters stéphanois ont décidé de sortir du silence via un communiqué. Celui-ci encourage vertement Ivan Gazidis à faire des changements.

KSV et Larsonneur ciblés par les supporters, pas Montanier

Gazidis est montré du doigt pour ses absences, alors que ses bras droits Jaeson Rosenfeld et Huss Fahmy se voient reprocher leurs recrues Data pour le premier, et leur arrogance et leur « management douteux » pour le second. Autre cible : Gautier Larsonneur, les supporters réclamant un capitaine exemplaire.

Un coup de fil de KSV et puis plus rien

Si les supporters demandent l’arrivée d’un nouveau Directeur Sportif, le triumvirat Perrin-Soucasse-Rustem est relativement épargné, les groupes de supporters demandant simplement des précisions sur les réelles attributions du trio, qui ne saurait servir à leurs yeux de fusibles.

Pas un mot en revanche sur Philippe Montanier, qui ne saurait être tenu pour responsable du fiasco. Reste que l’ancien toulousain, malgré des débuts très prometteurs (7 victoires et 2 nuls), a échoué dans sa mission, plombé par les blessures et les carences de son effectif, et qu’il est aujourd’hui sans contrat.

Selon nos informations, depuis vendredi dernier et la défaite de l’ASSE à Nice (1-4), Montanier n’a reçu qu’un appel de Kilmer Sports. Il lui a été demandé s’il avait envie de continuer. Une démarche qui a pu interpeler l’ancien toulousain, lequel a bien évidemment envie de poursuivre l’aventure mais sous certaines conditions. Montanier attend désormais de savoir si KSV a envie de continuer avec lui ou non. Il est dans le flou, sans retour de la direction du club pour l’instant…