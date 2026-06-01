ASSE : coup dur pour Loïc Perrin !

De nouveau ciblé menacé après la saison décevante de l’ASSE, Loïc Perrin a connu quelques petits soucis hier à Geoffroy-Guichard…

Loïc Perrin fragilisé après la nouvelle saison décevante de l’ASSE

Depuis la fin de la saison, les interrogations se multiplient autour de la direction sportive stéphanoise. L’arrivée de Kilmer Sports avait suscité beaucoup d’espoirs chez les supporters, mais les premiers mois de cette nouvelle ère sont loin d’avoir répondu aux attentes.

Selon Mohamed Toubache-Ter, des changements importants pourraient intervenir dans les prochaines semaines. Les noms de Jean-François Soucasse, Samuel Rustem et Loïc Perrin reviennent régulièrement parmi les responsables susceptibles de payer les conséquences de cet exercice décevant.

Ancien capitaine emblématique des Verts, Perrin bénéficie toujours d’une belle popularité auprès des supporters même si son image commence à souffrir des résultats. Son rôle de directeur sportif l’expose désormais aux critiques qui accompagnent les déboires du club et l’échec de la montée en Ligue 1 a renforcé la pression autour de sa fonction, dans un environnement où les attentes restent immenses.

Et une blessure au mollet

Dimanche soir, Geoffroy-Guichard retrouvait pourtant une atmosphère festive à l’occasion d’un match caritatif opposant une sélection d’anciens joueurs de l’ASSE à la Team des Héros. L’événement, organisé au profit de la lutte contre la maladie de Charcot, a permis à plusieurs figures historiques du club de retrouver la ferveur du public stéphanois.

Les supporters ont notamment réservé un accueil chaleureux à Brandao, auteur d’un doublé lors de la rencontre, mais également à Robert Beric et Stéphane Ruffier. Ce dernier a pu mesurer que son lien avec le peuple vert demeurait intact malgré son départ mouvementé du club il y a plusieurs années.

Mais la soirée a rapidement tourné court pour Loïc Perrin. Aligné au coup d’envoi, l’ancien défenseur n’a pu rester sur le terrain qu’une quinzaine de minutes avant d’être contraint de céder sa place. Touché au mollet droit, il a quitté ses partenaires avec une gêne visible et boitait fortement en quittant l’enceinte de Geoffroy-Guichard. Une blessure qui symbolise la période compliquée traversée actuellement par Loïc Perrin, alors que les décisions qui seront prises cet été pour redessiner en profondeur le futur de l’AS Saint-Étienne sont attendues avec impatience par les supporters.