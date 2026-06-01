LOSC : c’est officiel pour Ancelotti !

Le LOSC a officialisé ce lundi l’arrivée de Davide Ancelotti sur son banc.

Davide Ancelotti va bien succéder à Bruno Genesio sur le banc du LOSC. Le club nordiste a officialisé ce lundi la nouvelle. Après une première expérience comme entraîneur principal à Botafogo en 2025, le fils de Carlo Ancelotti s’apprête à relever un nouveau défi dans le Nord, à la tête des Dogues.

Le communiqué du LOSC

« Le LOSC annonce aujourd’hui la nomination de Davide Ancelotti comme entraîneur de l’équipe première. Le technicien italien (36 ans), passé par les plus grands clubs et sélections du monde, s’est engagé pour une durée de 2 ans », a indiqué le dernier troisième de Ligue 1 dans un communiqué.

Les premiers mots de Davide Ancelotti

Sur le site officiel des Dogues, l’actuel adjoint de son père en sélection brésilienne a livré ses premiers mots en tant que coach du LOSC. « Je suis très fier et heureux, et je remercie le Président Olivier Létang pour sa confiance et pour cette opportunité. Nous avons beaucoup discuté ensemble, j’ai trouvé une connexion humaine, des idées et des valeurs alignées. Le projet du LOSC me correspond, avec une identité claire, des exigences, du travail dur. C’est un club sérieux, ambitieux, compétitif et régulièrement présent sur la scène européenne. C’est un honneur pour moi de représenter aujourd’hui le LOSC. »