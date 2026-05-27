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FRANCE

LOSC Mercato : Létang prêt à offrir le nouvel Eden Hazard au futur coach !

Par Bastien Aubert - 27 Mai 2026, 23:30
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Eden Hazard
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En attente de son futur entraîneur, le LOSC suit un premier joueur très prometteur en vue du mercato estival.

Le LOSC prépare déjà son mercato estival avec une ambition claire : frapper juste, sans déraper. Qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, les Dogues vont bénéficier d’une manne financière estimée à au moins 60 millions d’euros. De quoi renforcer l’effectif, mais sans changer de philosophie. En interne, la ligne directrice portée par Olivier Létang reste inchangée : recruter malin, miser sur des profils à fort potentiel et assurer de futures plus-values. Une stratégie qui pourrait encore s’illustrer avec une piste très prometteuse venue de Norvège.

Spiten-Nysæter, le profil qui séduit Lille

Selon le site Jeunes Footeux, le LOSC suit de très près Oskar Spiten-Nysæter, jeune ailier norvégien de 18 ans qui attire déjà l’attention de plusieurs recruteurs européens. Révélé très tôt à Stabæk, où il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club à seulement 16 ans, il s’est ensuite engagé avec Molde à l’été 2025 pour environ 2,3 M€. Un transfert déjà considéré comme un joli coup sur le marché local.

Capable d’évoluer sur tout le front offensif, il se distingue par sa vitesse, sa percussion et sa capacité à éliminer en un contre un. Un profil qui rappelle, dans le style, certains ailiers passés par Lille capables de faire exploser les défenses.

Un profil « à la Hazard » dans l’esprit du LOSC

Sans comparaison directe, son style de jeu évoque ce type de joueur capable de créer le danger seul, par des accélérations et des prises de risque constantes. Une filiation à la Eden, Hazard ou Edon Zhegrova qui plaît forcément au LOSC, historiquement friand de ce genre de talents bruts à polir. Mais le dossier s’annonce déjà complexe. Molde a sécurisé son joueur jusqu’en 2030, et la concurrence européenne commence à s’activer. Des clubs italiens et allemands suivraient également son évolution, ce qui pourrait rapidement faire grimper les enchères.

Dans ce contexte, Lille reste fidèle à sa stratégie : anticiper, observer et agir au bon moment. Le club nordiste a souvent réussi à devancer la concurrence sur ce type de profils, avant de les valoriser en Ligue 1 puis en Europe. Avec la Ligue des Champions en ligne de mire et plusieurs possibles ventes importantes, les Dogues disposent d’arguments solides pour tenter leur chance.

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