La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1, Nabil Bentaleb (31 ans) pourrait perte poussé vers la sortie par le LOSC.

Le LOSC pourrait tourner une page importante cet été. Alors que plusieurs clubs de Ligue 1 surveillent de près la situation de Nabil Bentaleb, le milieu algérien semble de plus en plus proche d’un départ. Le joueur de 31 ans arrive en fin de contrat et son avenir apparaît très incertain dans le Nord. Dans le même temps, Lille commence déjà à travailler activement sur sa succession.

Le LOSC prépare du mouvement

Selon Foot Mercato, le club lillois s’attend à vivre un mercato particulièrement mouvementé après le départ officialisé de Bruno Genesio. Plusieurs changements sont attendus dans l’effectif, notamment au milieu de terrain. Le dossier Nabil Bentaleb fait partie des situations chaudes de l’été. Courtisé par plusieurs formations françaises, dont l’OM, l’OL ou encore le Stade Rennais selon différentes tendances du marché, le joueur pourrait finalement quitter Lille librement dans les prochaines semaines. Un scénario qui attire forcément plusieurs clubs à l’affût des bonnes opportunités en Ligue 1.

Lille active déjà une piste suisse au milieu

Et pendant que l’avenir de Bentaleb reste flou, les dirigeants lillois avancent déjà sur plusieurs profils pour renforcer leur entrejeu. L’une des pistes étudiées mène à Uran Bislimi, milieu suisse évoluant à Lugano. Âgé de 26 ans, le joueur représente une opportunité particulièrement intéressante puisqu’il arrive lui aussi en fin de contrat. Toujours selon Foot Mercato, des discussions ont déjà eu lieu entre les différentes parties, même si aucune offre officielle n’a encore été transmise. Le LOSC semble donc vouloir anticiper rapidement les départs attendus afin d’éviter de perdre du temps au cœur du mercato estival.

Bentaleb attire en Ligue 1

Grâce à son expérience, sa qualité technique et son profil polyvalent, Nabil Bentaleb reste un joueur très apprécié sur le marché français malgré ses 31 ans. Son statut de joueur libre pourrait rapidement accélérer les choses dans les prochaines semaines. À Marseille, Lyon ou Rennes, plusieurs clubs recherchent justement des profils expérimentés capables d’apporter immédiatement de l’impact au milieu. Et au vu des premiers mouvements du LOSC, tout indique que le dossier Bentaleb pourrait rapidement connaître un gros rebondissement.