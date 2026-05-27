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FRANCE

OM : après Lorenzi, Stéphane Richard écarte Deschamps et dévoile sa priorité absolue à Marseille

Par Bastien Aubert - 27 Mai 2026, 17:20
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Stéphane Richard (OM)

Après avoir annoncé l’arrivée imminente de Grégory Lorenzi, Stéphane Richard a dévoilé sa feuille de route à la présidence de l’OM. 

Le futur président de l’OM n’a pas encore officiellement pris ses fonctions mais Stéphane Richard est déjà pleinement plongé dans les dossiers brûlants du club phocéen. Après avoir confirmé l’arrivée imminente de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, l’ancien patron d’Orange a détaillé ses premières missions à Marseille.

« Je rencontre d’abord les salariés et les acteurs du club »

Au micro de BFM Marseille, le futur dirigeant olympien a expliqué vouloir avancer progressivement tout en prenant rapidement certaines décisions importantes pour l’avenir du club. « C’est une installation progressive, un peu en pointillés parce que je n’ai pas encore pris mon mandat, mais je suis quand même ici de façon régulière, a-t-il affirmé. Je rencontre d’abord les salariés et les acteurs du club, c’est ma première priorité. Il y a quelques décisions qu’il faut prendre assez rapidement donc, je m’y consacre aussi. J’essaie de voir les différents aspects de la situation, du club et des décisions que ça va exiger dans les mois qui viennent. »

Richard déjà installé à Marseille 

Un discours qui montre déjà une volonté de reprendre la main sur l’organisation interne de l’OM, dans une période de transition majeure pour le club. Très attaché à Marseille, Stéphane Richard a également insisté sur son lien personnel avec la ville et son envie de s’investir totalement dans ce nouveau projet. « L’installation à Marseille n’est pas un sujet puisque j’ai une maison à Marseille, c’est la ville où j’ai grandi. De ce côté-là, c’est plutôt merveilleux d’y retourner. À partir du mois de juillet, j’y serai tout le temps », a-t-il poursuivi. Avec l’arrivée annoncée de Lorenzi, les dossiers du futur entraîneur et du mercato qui s’accélèrent, l’OM semble déjà entrer dans une nouvelle phase de restructuration.

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