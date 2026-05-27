Ancien coach du FC Nantes, Luis Castro a écarté à Levante un buteur dans la ligne de mire du grand FC Barcelone !

C’est un retournement de situation totalement inattendu sur le marché des attaquants. Ancien entraîneur du FC Nantes, Luis Castro poursuit sa carrière à Levante où il a réussi à maintenir le club en Liga. Mais ses choix forts en interne font aujourd’hui parler bien au-delà de l’Espagne, notamment après une décision forte concernant un buteur devenu depuis l’un des dossiers les plus suivis du moment. Et parmi les clubs intéressés… le FC Barcelone.

Etta Eyong, du doute à la lumière

À Levante, Castro a notamment fait un choix marquant en écartant Karl Etta Eyong, recrue record du club, malgré des débuts prometteurs (5 buts lors de ses 7 premiers matchs). Une décision assumée publiquement par le technicien portugais : « Il est passé de la Troisième Division à une notoriété fulgurante, au point de se prendre presque pour le meilleur joueur du monde. C’est difficile de se préparer mentalement ; nous lui laissons le temps et la confiance », a-t-il expliqué à l’époque. Un discours qui traduit autant une volonté de recadrage qu’un choix sportif fort dans la gestion du jeune attaquant.

Une cote qui explose en Europe

Malgré cette mise à l’écart temporaire, le profil d’Etta Eyong continue de susciter énormément d’intérêt. Selon Africafoot, l’attaquant serait désormais suivi par de nombreux clubs européens. En Espagne, le FC Barcelone serait attentif à son évolution, notamment dans une logique de succession à Robert Lewandowski à moyen terme. Getafe et le FC Séville surveilleraient également le dossier de près. La concurrence ne s’arrête pas là. En Italie, Como 1907, Parme et Pisa auraient également coché son nom. En Premier League, Everton et Fulham suivraient aussi sa progression avec attention.

Ce qui semblait être une situation interne à Levante s’est transformé en véritable dossier international. Le joueur, longtemps freiné dans sa progression par des choix forts de son coach, pourrait désormais devenir l’un des paris les plus suivis du prochain mercato. Pour Luis Castro, ce choix pourrait finalement se révéler déterminant… dans un sens comme dans l’autre. Et pour le FC Nantes, son ancien club, ce type de trajectoire rappelle surtout à quel point certains choix peuvent parfois changer complètement une carrière.