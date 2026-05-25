FC Barcelone Mercato : Rashford envoie un nouvel appel du pied au Barça

L’avenir de Marcus Rashford continue de faire parler en Catalogne après une nouvelle sortie remarquée de l’Anglais.

Prêté cette saison avec option d’achat au FC Barcelone par Manchester United, Marcus Rashford ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Si le club blaugrana n’aurait pas encore pris sa décision définitive concernant un éventuel transfert définitif de l’Anglais, ce dernier continue de multiplier les appels du pied envers le Barça.

Rashford affiche encore son attachement au Barça

Au lendemain de la défaite du FC Barcelone face à Valence (3-1) lors du dernier match de la saison, Marcus Rashford a publié ce dimanche un message sur son compte Instagram laissant clairement entendre qu’il souhaitait rester en Catalogne la saison prochaine. « C’est toujours un plaisir. Saison 2025/2026 : on en veut encore plus @fcbarcelona », a écrit l’ancien joueur des Red Devils sur le réseau social.

Arrivé en Catalogne avec l’objectif de relancer sa carrière après plusieurs mois compliqués à Manchester, Marcus Rashford aurait plutôt convaincu une partie des supporters barcelonais grâce à ses qualités de percussion et sa polyvalence offensive. Mais malgré cette volonté affichée par l’international anglais, le Barça reste confronté à plusieurs contraintes financières qui pourraient ralentir le dossier dans les prochaines semaines.

De son côté, Manchester United espérerait récupérer une indemnité de transfert afin de renflouer ses caisses cet été. Reste désormais à savoir si le club catalan décidera de lever l’option d’achat ou tentera de négocier une nouvelle formule avec les dirigeants mancuniens.