En quête d’un nouveau gardien pour remplacer Geronimo Rulli au mercato estival, l’OM regarde en Liga.

L’OM explore plusieurs pistes pour anticiper un éventuel mouvement dans ses cages cet été. Et parmi les profils étudiés, un nom revient avec insistance du côté de l’Espagne. Selon Foot Mercato, club phocéen aurait coché le nom de Stole Dimitrievski pour renforcer le poste de gardien. Le profil du portier de Valence séduit par son expérience en Liga et sa régularité sur l’ensemble de la saison.

Un gardien également suivi en Espagne

Le joueur avait déjà attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont le FC Barcelone, preuve de sa cote sur le marché. Mais malgré cet intérêt grandissant, le dossier pourrait rapidement se compliquer.

Le FC Valence aurait en effet décidé de sécuriser l’avenir de son portier en activant une clause contractuelle permettant une prolongation automatique jusqu’en 2028. Cette option nécessiterait un versement d’environ 500 000 euros au joueur, une formalité que le club espagnol serait prêt à régler pour éviter toute ouverture sur le marché.

Un dossier déjà compromis pour l’OM

Avec cette stratégie, Valence ferme la porte à un départ immédiat et réduit considérablement les chances de voir Marseille avancer concrètement sur ce dossier. L’OM devra donc probablement réactiver d’autres pistes pour renforcer son poste de gardien lors du mercato estival.