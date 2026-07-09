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FRANCE

OL Mercato : Lyon a bouclé sa cinquième recrue au nez et à la barbe du PSG !

Par Fabien Chorlet - 9 Juil 2026, 19:00
Paulo Fonseca, l'entraîneur de l'OL

L’OL devrait accueillir l’un des plus grands espoirs du Stade Malherbe de Caen.

Après Kaïl Boudache, Mads Bidstrup, Julien Duranville et Mohamadi Ouedraogo, l’Olympique Lyonnais aurait bouclé sa cinquième recrue estivale. Elle se nomme Cluver Sambi Mbungu. Selon L’Équipe, le jeune milieu de terrain congolais du Stade Malherbe de Caen devrait rejoindre le club rhodanien cet été afin d’y signer son premier contrat professionnel. Âgé de seulement 17 ans, le natif de Kinshasa est considéré comme l’un des plus grands espoirs du club normand. Milieu relayeur capable d’évoluer dans plusieurs rôles de l’entrejeu, il s’est distingué ces derniers mois par sa qualité technique, son volume de jeu et sa maturité malgré son jeune âge.

L’OL a notamment devancé le PSG dans ce dossier

Toujours selon L’Équipe, Cluver Sambi Mbungu suscitait de nombreuses convoitises. Le Paris Saint-Germain, le LOSC, l’OGC Nice ainsi que plusieurs clubs étrangers auraient suivi de près son évolution. Malgré cette forte concurrence, c’est bien l’OL qui serait parvenu à convaincre le joueur et son entourage de rejoindre le projet lyonnais. Le club rhodanien miserait sur son savoir-faire dans le développement des jeunes talents et offrirait à l’international congolais U20 un environnement idéal pour poursuivre sa progression.

L’arrivée de Cluver Sambi Mbungu s’inscrirait dans la stratégie mise en place par les dirigeants lyonnais depuis le début du mercato estival. En plus de renforcer rapidement l’effectif professionnel, l’OL chercherait également à attirer les meilleurs jeunes joueurs du marché afin de préparer l’avenir. Si aucun obstacle ne venait perturber les derniers détails du dossier, le milieu de terrain devrait prochainement parapher son premier contrat professionnel sous les couleurs lyonnaises et devenir la cinquième recrue estivale du club.

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