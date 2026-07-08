OL : le retour d’Endrick prend de l’épaisseur ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le dossier Endrick pourrait redevenir brûlant du côté de l’Olympique Lyonnais. Après une Coupe du Monde très compliquée avec le Brésil, le jeune attaquant n’a pas franchement rassuré le Real Madrid. À tel point que l’hypothèse d’un nouveau prêt pourrait revenir sur la table cet été.

Endrick sort d’un Mondial très décevant

Le Brésil a quitté le Mondial par la petite porte. Éliminée par la Norvège, la Seleção a traversé la compétition sans vraiment convaincre, dans une ambiance visiblement pesante. Symbole de ce fiasco, la délégation brésilienne a quitté les États-Unis dans un climat étrange, avec une grande partie des joueurs déjà repartis par leurs propres moyens.

Endrick faisait partie de ceux qui ont rapidement filé. Le jeune attaquant du Real Madrid, prêté ces derniers mois à l’Olympique Lyonnais, espérait pourtant profiter de cette Coupe du Monde pour marquer des points. Mais Carlo Ancelotti ne lui a pas vraiment offert un grand rôle.

Et lorsqu’il a eu l’occasion de se montrer, Endrick n’a pas réussi à peser. Sa prestation face à la Norvège, marquée notamment par une grosse opportunité manquée, a renforcé les doutes autour de son niveau actuel.

Le Real Madrid commence à douter

En Espagne, la situation d’Endrick commence à faire parler. Le quotidien AS évoque clairement les interrogations qui entourent désormais le jeune Brésilien. Le journaliste Joel Guerrero résume même la tendance avec une formule forte : « Endrick sème le doute ».

Le Real Madrid va devoir trancher. À son retour de vacances post-Mondial, Endrick devrait avoir une discussion importante avec José Mourinho, le nouvel entraîneur madrilène. Et le contexte n’est pas forcément favorable pour lui.

Le Special One apprécierait beaucoup Gonzalo Garcia, l’attaquant formé à la Castilla, déjà très populaire auprès des supporters du Real. Une concurrence qui pourrait compliquer encore un peu plus la situation d’Endrick à Madrid.

Comme la saison dernière, le Brésilien risque donc de se retrouver face à un embouteillage offensif. Et cette fois, le Real pourrait être tenté de lui ouvrir la porte.

Un nouveau prêt devient possible

La possibilité d’un départ d’Endrick d’ici la fin du mercato estival est désormais jugée réaliste en Espagne. Pas forcément sous la forme d’un transfert définitif, mais plutôt d’un prêt pour lui permettre de retrouver du temps de jeu et de la confiance.

Pour le Real Madrid, l’idée serait simple : éviter de voir un jeune talent stagner dans la rotation, surtout après un Mondial raté. Endrick a besoin de jouer, d’enchaîner et de retrouver le fil d’une progression qui semblait plus lisible lorsqu’il évoluait à l’OL.

Et forcément, cette situation relance une question à Lyon : l’OL peut-il tenter de ramener Endrick ?

Lyon garde un souvenir très positif

Le passage d’Endrick à l’Olympique Lyonnais a laissé une vraie impression. Sur le terrain, le Brésilien a montré des qualités évidentes. En dehors, lui et sa compagne se sont sentis bien dans la capitale des Gaules, un détail qui pourrait compter si un nouveau prêt venait à être étudié.

À Lyon, personne n’a encore officiellement relancé le dossier. Mais Matthieu Louis-Jean avait déjà laissé une petite porte entrouverte début juin sur RMC.

« Un retour d’Endrick ? À l’instant T, je dirais non. Impossible. Maintenant… Souvent, Endrick parle de Dieu. On verra par la suite. C’est un très bon garçon. Il a accepté de participer à la campagne du maillot de la saison prochaine », avait-il confié.

Une déclaration qui ressemblait à un refus prudent, mais pas définitif. Et avec les doutes grandissants du Real Madrid, le contexte pourrait évoluer.

L’OL peut rêver d’un coup énorme

Pour l’Olympique Lyonnais, récupérer Endrick serait évidemment un coup retentissant. Sportivement, le club rhodanien retrouverait un joueur déjà adapté à son environnement. Médiatiquement, ce serait aussi un signal fort envoyé au marché et aux supporters.

Reste à savoir si l’OL aurait les moyens de boucler un tel dossier, même sous forme de prêt. Le Real Madrid ne bradera pas son joyau, et d’autres clubs pourraient se positionner si la porte s’ouvre réellement.

Mais une chose est sûre : le Mondial raté d’Endrick a changé la donne. Le Real Madrid doute, José Mourinho doit trancher, et Lyon pourrait bien surveiller la situation de très près.

Après avoir semblé impossible il y a quelques semaines, un retour d’Endrick à l’OL n’est peut-être plus totalement à exclure.