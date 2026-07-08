Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

L’ASSE tient son prochain renfort offensif. Sauf énorme retournement de situation, Thierno Ballo (24 ans) va devenir un nouveau joueur stéphanois dans les prochaines heures.

Une nouvelle recrue arrive à l’ASSE ! Selon Tribune Stéphanoise, Thierno Ballo (24 ans) a déjà posé ses valises dans le Forez. Une étape importante qui confirme que le dossier est désormais tout proche de son épilogue.

Ballo est arrivé à Saint-Étienne !

L’ailier autrichien doit passer sa visite médicale ce jeudi – Transfert Radar précise qu’elle a débuté ce soir et se terminera demain matin – avant de signer son contrat avec les Verts. Si aucun problème n’est détecté, Thierno Ballo s’engagera pour les quatre prochaines saisons avec l’ASSE, soit jusqu’en juin 2030.

Cette arrivée vient confirmer la volonté d’Ian Cathro et de Kilmer Sports Ventures d’accélérer le mercato estival. Après les signatures de Sohaib Naïr, de Jakob Breum et Mamour Ndiaye, dont le dossier reste en voie de finalisation, le club stéphanois poursuit son important chantier de reconstruction.

Un profil qui colle à l’ASSE

Le profil de Ballo correspond parfaitement à la nouvelle stratégie du club. À 23 ans, l’ailier autrichien est réputé pour sa vitesse, sa qualité de percussion et sa capacité à éliminer dans les un contre un. Un registre qui faisait défaut aux Verts la saison passée et que le nouvel entraîneur souhaitait renforcer en priorité.

L’ASSE espère désormais officialiser rapidement cette nouvelle recrue afin qu’elle puisse intégrer le groupe dès le début de la préparation. Ian Cathro souhaite disposer de son effectif le plus complet possible pour mettre en place ses principes de jeu avant le début de la saison. Avec l’arrivée imminente de Thierno Ballo, le mercato stéphanois continue donc de prendre de l’épaisseur. Et les dirigeants des Verts ne comptent visiblement pas s’arrêter là.