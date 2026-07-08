Annoncé sur le départ de l’ASSE au mercato, Lucas Stassin (21 ans) est poussé vers la sortie par les supporters des Verts.

L’avenir de Lucas Stassin continue d’alimenter les débats du côté de l’ASSE. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens depuis plusieurs semaines, l’attaquant belge semble désormais diviser beaucoup moins les supporters des Verts.

Les supporters de l’ASSE ne veulent plus de Stassin

À travers un sondage publié par But!, les fans stéphanois se sont prononcés sur une éventuelle vente de leur avant-centre cet été. Le résultat est sans appel :

Oui : 67,6 %

Non : 13,3 %

À Ian Cathro de trancher : 19 %

Une large majorité estime donc qu’un transfert de Lucas Stassin représenterait une bonne opération pour l’ASSE. Il faut dire que les prétendants ne manquent pas. Le FC Porto, le Sporting Braga et Ipswich Town suivraient de près l’international espoirs belge, auteur d’une saison convaincante sous le maillot stéphanois.

Quel avenir pour Stassin avec Cathro ?

Pour les dirigeants de l’ASSE, une vente de Stassin permettrait de récupérer une importante indemnité de transfert afin de poursuivre la reconstruction de l’effectif. Depuis plusieurs semaines, Kilmer Sports Ventures multiplie les investissements sur le marché, avec déjà plusieurs recrues enregistrées ou en passe de signer.

Reste désormais à connaître la position d’Ian Cathro. Le technicien écossais apprécie le profil de son attaquant mais pourrait accepter un départ si une offre jugée suffisamment importante arrive sur le bureau des dirigeants stéphanois. Le dossier pourrait rapidement s’accélérer dans les prochains jours, alors que les intérêts venus du Portugal et d’Angleterre continuent de se préciser.