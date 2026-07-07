Désireux de recruter un ailier pour la suite du mercato estival de l’ASSE, Ian Cathro pourrait piocher dans son ancien d’lub d’Estoril au Portugal.

Ian Cathro pourrait rapidement activer son réseau portugais pour renforcer l’ASSE. Arrivé dans le Forez avec Eliaquim Mangala dans son staff, l’entraîneur écossais pourrait se tourner vers un joueur qu’il connaît parfaitement du côté d’Estoril.

Guitane relancé par Cathro à l’ASSE ?

Selon Livefoot, il ne serait pas impossible de voir les Verts explorer une piste offensive en provenance du club portugais. Un profil capable d’apporter de la créativité et de la percussion dans le secteur offensif, deux qualités recherchées par Ian Cathro pour construire son équipe.

Le nom qui ressort est celui de Rafik Guitane (27 ans). L’ancien ailier (plut droit) du Stade Rennais et du Havre a retrouvé de la confiance sous les ordres de Cathro à Estoril. Après plusieurs années marquées par des blessures et des périodes compliquées, le joueur franco-algérien a enfin trouvé une certaine stabilité au Portugal.

Cette renaissance n’est pas étrangère au travail réalisé par Ian Cathro. L’Écossais connaît donc parfaitement ses qualités et pourrait être tenté de lui offrir une nouvelle opportunité en France, cette fois sous le maillot de l’ASSE.

Un dossier estimé à 5 M€, dans les cordes de Kilmer

Avec sa capacité à éliminer, sa qualité technique et son profil de créateur, Rafik Guitane correspond au style recherché par le nouvel entraîneur stéphanois. Dans une équipe appelée à prendre davantage le contrôle du jeu en Ligue 2, un joueur capable de faire des différences dans les petits espaces pourrait représenter un véritable atout.

Estimé autour de 5 millions d’euros, l’ancien Rennais reste toutefois un dossier qui demanderait un investissement conséquent pour l’ASSE. Mais avec le soutien de Kilmer Sports Ventures et une volonté affichée de construire un effectif ambitieux, l’ASSE pourrait se positionner sur ce type de pari.

Reste désormais à savoir si Rafik Guitane serait séduit par un retour en France. À 26 ans, l’ailier pourrait voir d’un bon œil un nouveau challenge dans un club historique avec l’objectif de retrouver rapidement l’élite. Après Mamour Ndiaye, Jakob Breum ou encore Sohaib Naïr, l’ASSE continue donc d’explorer plusieurs pistes. Et le duo Cathro-Mangala pourrait bien réserver encore quelques surprises grâce à son carnet d’adresses portugais.