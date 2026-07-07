Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le départ de Mason Greenwood (24 ans) pourrait quitter l’OM dans les prochaines 48 heures.

Le dossier Mason Greenwood s’accélère sérieusement. Courtisé avec insistance par Fenerbahçe, l’attaquant anglais pourrait quitter l’OM beaucoup plus vite que prévu, alors que les discussions entre les deux clubs entrent dans leur phase décisive.

Greenwood tout proche de Fenerbahçe

Selon Foot Mercato, Fenerbahçe est désormais tout proche de répondre aux exigences financières fixées par l’OM. Le club stambouliote souhaiterait finaliser l’opération dans les 48 prochaines heures afin de boucler rapidement l’arrivée de l’ancien joueur de Manchester United.

Pour rappel, la précédente offre turque, estimée à 30 millions d’euros auxquels s’ajoutaient différents bonus, avait été refusée par les dirigeants marseillais. L’OM espère tirer un montant supérieur de cette vente, convaincu que la cote de Greenwood reste élevée sur le marché européen.

Ses proches sont déjà au courant

Du côté du joueur, la tendance est également claire. Mason Greenwood aurait confirmé à ses proches son souhait de quitter Marseille dès cet été. Son objectif était même de voir son transfert définitivement conclu avant la reprise de l’entraînement avec le club phocéen. Face à l’évolution rapide des négociations, l’entourage de l’international anglais affiche désormais un réel optimisme. Tous les voyants semblent progressivement passer au vert pour une issue favorable.

Pour l’OM, un départ de Greenwood représenterait une rentrée financière majeure. Les dirigeants marseillais pourraient alors accélérer sur plusieurs dossiers offensifs ciblés par Grégory Lorenzi et Bruno Genesio afin de remodeler l’effectif avant le début de la saison. Sauf retournement de situation de dernière minute, ce dossier pourrait donc connaître son épilogue d’ici vendredi.