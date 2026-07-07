Directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi souhaite recruter un latéral gauche de Ligue 1 déjà dans le viseur du PSG au mercato estival.

Le mercato pourrait offrir un premier duel entre l’OM et le PSG. Les deux clubs auraient désormais un même joueur de Ligue 1 dans leur viseur, et Grégory Lorenzi semble déterminé à jouer sa carte jusqu’au bout.

L’OM et le PSG sur Methalie

Selon Jeunes Footeux, le directeur sportif de l’OM apprécie particulièrement le profil de Dayann Methalie. Le défenseur polyvalent du Toulouse FC correspond parfaitement à la nouvelle stratégie de recrutement mise en place à Marseille : miser sur des jeunes joueurs déjà performants en Ligue 1, capables de franchir rapidement un nouveau cap.

Auteur d’une saison convaincante dans le couloir gauche toulousain, Methalie s’est imposé comme l’une des belles révélations du championnat. Capable d’évoluer aussi bien comme latéral que piston, il séduit par son volume de jeu, sa qualité technique et sa marge de progression, des qualités qui n’ont pas échappé aux recruteurs marseillais. Mais l’OM est loin d’être seul sur le dossier.

Toulouse attend 20 M€

Ces dernières heures, le nom du joueur a également été associé au PSG. Luis Enrique apprécierait énormément son profil et verrait en lui un renfort d’avenir capable de s’intégrer à son projet de jeu. Un intérêt parisien qui risque naturellement de compliquer la tâche des dirigeants olympiens. Autre obstacle de taille : les exigences du Toulouse FC. Conscient de tenir un joueur très prometteur, le TFC réclamerait plus de 20 millions d’euros pour ouvrir des discussions.

Un montant important qui pourrait refroidir plusieurs prétendants, même si Marseille continue d’étudier le dossier avec attention. Grégory Lorenzi devra donc livrer une véritable bataille s’il souhaite attirer Dayann Methalie sur la Canebière. Entre la concurrence du PSG et les exigences financières de Toulouse, ce dossier s’annonce particulièrement complexe, mais il illustre les ambitions de l’OM sur ce mercato estival.