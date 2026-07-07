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OM : à peine arrivé, Genesio a déjà 3 chouchous pour intégrer son futur onze 

Par Bastien Aubert - 7 Juil 2026, 07:00
Bruno Genesio (OM)

À peine installé sur le banc de l’OM, Bruno Genesio aurait déjà une idée très précise des joueurs autour desquels il souhaite construire son équipe.

Bruno Genesio n’a pas encore dirigé son premier match officiel avec l’OM qu’il aurait déjà identifié les joueurs qu’il juge indispensables à son projet la saison prochaine.

Genesio adore vraiment Gouiri

Selon Calum Campbell, suiveur de l’OM et proche de Pablo Longoria, le technicien français souhaite absolument conserver trois éléments offensifs de son effectif : Amine Gouiri, Mason Greenwood et Paixao. Le cas d’Amine Gouiri serait particulièrement clair. 

L’attaquant algérien, déjà croisé au Stade Rennais, est considéré comme un profil parfaitement compatible avec les principes de jeu de Genesio, qui apprécie sa mobilité, sa qualité technique et sa capacité à évoluer à plusieurs postes sur le front de l’attaque. L’entraîneur de l’OM souhaiterait également s’appuyer sur Mason Greenwood. Son talent dans les un-contre-un, sa faculté à éliminer et sa qualité de finition en feraient un élément majeur de son animation offensive.

Greenwood et Paixao adoubés à l’OM ?

Même constat pour Paixao. L’ailier correspondrait lui aussi aux attentes tactiques du nouveau coach, qui privilégierait des joueurs capables de provoquer balle au pied, de créer des différences et de déséquilibrer les défenses adverses. Selon la même source, Genesio souhaite construire une équipe capable d’imposer un football offensif et dynamique, avec des ailiers très performants dans les duels individuels. 

Une philosophie qui place naturellement Gouiri, Greenwood et Paixao au cœur de son futur onze. Reste désormais à savoir si le mercato permettra à l’OM de conserver ces trois profils particulièrement convoités, alors que le club doit également composer avec des impératifs financiers et plusieurs dossiers de départ.

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