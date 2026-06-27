La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Alors que l’OM doit dégraisser son effectif pour vraiment lancer son mercato, un milieu de terrain international a déjà dit oui au club phocéen.

L’OM avance sur un mercato sous contrainte, entre ventes attendues et ajustements d’effectif. Dans ce contexte, certains dossiers internes prennent une importance particulière, notamment celui de Tochukwu Nnadi.

Nnadi veut s’imposer à l’OM

Selon La Minute OM, le milieu de terrain de 22 ans aurait décidé de rester à Marseille cet été, malgré l’intérêt concret de plusieurs clubs de Premier League. Deux offres anglaises auraient même été formulées récemment, sans parvenir à faire vaciller la position du joueur.

D’après son entourage, Nnadi se sent bien dans l’environnement marseillais et souhaite s’imposer davantage dans la rotation de l’effectif. Une décision qui intervient après une saison où son temps de jeu n’a pas toujours été régulier, mais où il a continué à progresser en interne.

Première bonne nouvelle pour Genesio !

Évalué à environ 4,5 millions d’euros par Transfermarkt, le joueur représente un profil intéressant pour l’OM, à la fois en termes de potentiel et de valeur de marché. Son choix de rester s’inscrit dans une logique de continuité, alors que le club doit aussi gérer plusieurs départs pour équilibrer son effectif. Ce type de décision est également stratégique pour l’OM, qui cherche à conserver certains jeunes éléments capables de monter en puissance sur la durée.

Dans un effectif en reconstruction, la stabilité de profils prometteurs peut peser autant que les grosses ventes attendues. Reste désormais à savoir si ce choix se traduira par un rôle plus important sur le terrain. La concurrence au milieu de terrain reste forte, et Nnadi devra convaincre son staff pour franchir un cap dans la hiérarchie. Dans un mercato où l’OM est surtout attendu sur ses départs, cette fidélité apparaît comme un signal positif, même si elle devra être confirmée par des performances régulières la saison prochaine.