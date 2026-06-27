OM Mercato : Marseille impose une condition folle pour le départ de Greenwood

L’OM durcit sa position dans le dossier Mason Greenwood et réclame des garanties financières solides à Fenerbahçe.

L’OM adopte une position de fermeté dans les négociations autour de Mason Greenwood. Selon le média tuc Fanatik, le club phocéen exige de Fenerbahçe une garantie bancaire couvrant environ 70 % du montant du transfert, afin de sécuriser l’opération et éviter tout risque d’impayé.

Cette demande s’inscrit dans une stratégie de prudence financière, alors que le club cherche à sécuriser ses revenus dans un contexte particulièrement tendu, étant donné que.

Une offre encore insuffisante venue de Turquie

De son côté, Fenerbahçe aurait déjà formulé une première proposition estimée à 35 millions d’euros bonus compris, un montant encore très éloigné des attentes marseillaises.

L’OM, qui évalue son attaquant anglais autour de 50 à 55 millions d’euros (bonus inclus), ne compte pas brader l’un de ses principaux actifs offensifs. Le club doit également composer avec une contrainte importante : 40 % du montant de la vente serait reversé à Manchester United, ce qui renforce la nécessité de maximiser l’indemnité de transfert.

La Roma en embuscade sur le dossier

Le club turc n’est pas seul sur le dossier. L’AS Roma reste attentive à la situation et suit également de près l’évolution du joueur. Le club italien, dirigé par Gian Piero Gasperini, cherche à renforcer son secteur offensif et pourrait entrer plus concrètement dans la course si les négociations s’enlisent entre Marseille et Fenerbahçe. Mais le club italien devra vendre avant.

Au-delà de l’aspect sportif, le cas Greenwood représente un enjeu financier majeur pour l’Olympique de Marseille. Le club souhaite optimiser cette vente majeure pour équilibrer ses comptes dans un contexte où la DNCG vient de prononcer un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations.

En attendant, les discussions se poursuivent, mais l’écart entre les positions reste important. Marseille ne bougera pas sans garanties solides, tandis que Fenerbahçe tente de faire baisser la facture.