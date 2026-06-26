OM Mercato : la sanction de la DNCG pourrait provoquer un départ inattendu

Sanctionné par la DNCG avec un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutation, l’OM va devoir revoir sa stratégie. Et un de ses cadres, sur qui le club veut s’appuyer, attire l’œil d’un club de Premier League.

L’OM entame l’été 2026 sous pression. La DNCG a officialisé ces dernières heures au club phocéen un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation, la mesure la plus contraignante infligée à un club de Ligue 1 lors de cette campagne de contrôle.

Cette décision est la conséquence de plusieurs exercices déficitaires. Après une saison 2024-2025 marquée par un déficit supérieur à 100 millions d’euros, l’OM a continué d’afficher des comptes dans le rouge malgré les revenus générés par la Ligue des champions. Frank McCourt a de nouveau remis la main à la poche, notamment avec une injection estimée à 30 millions d’euros au printemps, mais le propriétaire américain souhaite désormais réduire son exposition financière.

La nouvelle direction, emmenée par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, devra donc composer avec une politique beaucoup plus prudente. Les ventes de joueurs devraient désormais financer une grande partie du mercato, limitant les investissements importants tant que la situation financière ne sera pas assainie.

Timothy Weah déjà convoité en Premier League

Dans ce contexte, plusieurs joueurs de valeur pourraient susciter des convoitises, avec Mason Greenwood en première ligne, mais ça pourrait aussi être le cas de Timothy Weah, dont l’option a été levée après son prêt. Selon les informations du journaliste Rudy Galetti, Everton fait partie des clubs ayant récemment demandé des informations actualisées sur la situation de l’international américain.

Toujours selon Galetti, l’OM considère Weah comme un élément important de son projet sportif. Néanmoins, une offre conséquente serait sérieusement étudiée par les dirigeants marseillais. Cette position illustre parfaitement la nouvelle réalité économique du club. Si Marseille souhaite conserver ses cadres, la décision de la DNCG oblige désormais les dirigeants à rester attentifs à toutes les opportunités permettant d’améliorer les finances. Il n’y a donc plus vraiment d’intransférables.

Un mercato sous haute surveillance

Le mercato marseillais s’annonce donc très différent de ceux des dernières années. L’objectif sera de trouver un équilibre entre compétitivité sportive et redressement financier.

Les dossiers entrants dépendront en grande partie des départs, tandis que les joueurs disposant d’une belle valeur marchande pourraient faire l’objet d’offres importantes dans les prochaines semaines.

Timothy Weah pourrait ainsi devenir l’un des premiers grands dossiers de l’été. Si l’OM souhaite construire autour de l’ancien joueur de la Juventus, les nouvelles contraintes financières pourraient rebattre les cartes en cas d’offre jugée impossible à refuser.