OM : l’ultimatum de la DNCG est connu, McCourt hausse le ton

L’OM joue une partie cruciale de son avenir financier. Le club a jusqu’au 29 juin pour convaincre la DNCG avec un plan crédible mêlant ventes, réduction de la masse salariale et garanties de l’actionnaire Frank McCourt.

L’OM traverse une nouvelle zone de turbulences financières. Comme le révèle RMC Sport, le club phocéen doit présenter d’ici le 29 juin des éléments complémentaires à la Direction nationale du contrôle de gestion afin de valider son budget pour la saison à venir.

La DNCG a opté pour une décision de “sursis à statuer en attente d’éléments complémentaires”, laissant à l’OM un délai très court pour rassurer le gendarme financier du football français.

Un déficit structurel proche des 100 millions d’euros

Le problème est connu et récurrent : les comptes de l’OM restent profondément déséquilibrés. Le club devrait clôturer son exercice 2024-2025 avec un déficit estimé autour de 105 millions d’euros, un niveau similaire à celui de la saison précédente.

Cette situation oblige la direction marseillaise à présenter un budget jugé “cohérent” par la DNCG, basé sur des mesures immédiates et concrètes.

Les ventes, urgence absolue du mercato marseillais

Premier levier indispensable : les transferts sortants. Mais les opérations tardent à se concrétiser. Plusieurs freins expliquent ce blocage :

des joueurs à gros salaires peu pressés de partir

des éléments blessés ou difficilement transférables

des dossiers complexes comme Mason Greenwood, suivi notamment par l’AS Roma

un marché ralenti par le calendrier international

L’OM doit pourtant générer rapidement des liquidités avec au moins une vente majeure avant la clôture du mois de juin.

Une masse salariale à réduire drastiquement

Autre point critique : la masse salariale. Elle atteignait environ 156 millions d’euros la saison passée, et pourrait devoir être réduite de près de moitié selon certaines sources.

Cette exigence impose des choix forts, entre ventes, départs et réorganisation de l’effectif. Même des joueurs à gros contrats pourraient être concernés, sans que le club ne privilégie pour l’instant les résiliations coûteuses, à l’image d’Aubameyang et Kondogbia.

Frank McCourt sous pression mais garant du projet

L’actionnaire Frank McCourt reste un élément central du dossier. La DNCG considère toujours le propriétaire américain comme fiable, mais attend des garanties financières concrètes.

Toutefois, encore selon RMC, McCourt serait de plus en plus critique sur la gestion récente du club et sur l’impact des droits TV dans la situation actuelle. Son implication financière future dépendra en grande partie des ventes réalisées dans les prochains jours.

29 juin : date butoir pour un verdict crucial

La DNCG doit statuer avant le 30 juin sur la situation de tous les clubs professionnels. Pour l’OM, l’échéance est fixée au 29 juin, date à laquelle le club devra fournir les garanties demandées.

Sans réponses suffisantes, le club pourrait être contraint à des mesures fortes : encadrement de la masse salariale, restrictions de recrutement, voire sanctions sportives indirectes.