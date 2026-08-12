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FRANCE

ASSE : la recrue révèle un premier rendez-vous manqué avec les Verts

Par Louis Chrestian - 12 Août 2026, 21:29
ASSE : la recrue révèle un premier rendez-vous manqué avec les Verts

Arrivé cet été à l’ASSE, Sohaib Nair aurait pu poser ses valises dans le Forez bien plus tôt. Le défenseur a révélé que son transfert était déjà envisagé lors du mercato hivernal.

Un transfert qui remonte au mois de janvier

On vous en parlait récemment : un détail s’était glissé dans le transfert de Sohaib Nair à l’ASSE. Le joueur a désormais apporté un nouvel éclairage sur ce dossier : les Verts avaient déjà prévu de l’accueillir en janvier.

« Je devais venir ici avant ce mercato, déjà, en janvier. Quand ils m’ont appelé, j’ai tout de suite dit que c’était là où je voulais aller », a confié l’ancien Guingampais lors d’une conférence de presse relayée par Peuple Vert.

Nair voulait franchir un cap

Très bon samedi dernier contre Sochaux (3-0), Nair cherchait un projet capable de lui offrir davantage de visibilité et des objectifs plus élevés. Celui de la maison Verte a rapidement coché toutes les cases, avec une ambition clairement affichée : retrouver la Ligue 1.

« Plus il y a d’attentes, plus il y a d’exigence à avoir », souligne le défenseur de 24 ans, également attiré par la ferveur stéphanoise. Le mercato de l’ASSE reste par ailleurs animé dans le sens des départs.

Geoffroy-Guichard, l’autre moteur de son choix

Nair savait déjà à quoi s’attendre lorsqu’il venait dans le Chaudron avec Guingamp. Il classe Geoffroy-Guichard parmi « les plus grosses ambiances de France » et attend maintenant d’y évoluer sous ses nouvelles couleurs.

La réception de Clermont doit lui permettre de poursuivre son intégration, même si les Kops seront absents. « J’ai hâte de voir ce qu’est Geoffroy-Guichard parce que je n’ai jamais joué ici », a-t-il conclu.

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