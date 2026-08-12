ASSE : la recrue révèle un premier rendez-vous manqué avec les Verts

Arrivé cet été à l’ASSE, Sohaib Nair aurait pu poser ses valises dans le Forez bien plus tôt. Le défenseur a révélé que son transfert était déjà envisagé lors du mercato hivernal.

Un transfert qui remonte au mois de janvier

On vous en parlait récemment : un détail s’était glissé dans le transfert de Sohaib Nair à l’ASSE. Le joueur a désormais apporté un nouvel éclairage sur ce dossier : les Verts avaient déjà prévu de l’accueillir en janvier.

« Je devais venir ici avant ce mercato, déjà, en janvier. Quand ils m’ont appelé, j’ai tout de suite dit que c’était là où je voulais aller », a confié l’ancien Guingampais lors d’une conférence de presse relayée par Peuple Vert.

Nair voulait franchir un cap

Très bon samedi dernier contre Sochaux (3-0), Nair cherchait un projet capable de lui offrir davantage de visibilité et des objectifs plus élevés. Celui de la maison Verte a rapidement coché toutes les cases, avec une ambition clairement affichée : retrouver la Ligue 1.

« Plus il y a d’attentes, plus il y a d’exigence à avoir », souligne le défenseur de 24 ans, également attiré par la ferveur stéphanoise. Le mercato de l’ASSE reste par ailleurs animé dans le sens des départs.

Igor Miladinovic au Partizan Belgrade, ça coince. L’ASSE veut une vente définitive, tandis que le Partizan privilégie un prêt avec option d’achat. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2087546893039530370

Geoffroy-Guichard, l’autre moteur de son choix

Nair savait déjà à quoi s’attendre lorsqu’il venait dans le Chaudron avec Guingamp. Il classe Geoffroy-Guichard parmi « les plus grosses ambiances de France » et attend maintenant d’y évoluer sous ses nouvelles couleurs.

La réception de Clermont doit lui permettre de poursuivre son intégration, même si les Kops seront absents. « J’ai hâte de voir ce qu’est Geoffroy-Guichard parce que je n’ai jamais joué ici », a-t-il conclu.