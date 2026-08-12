L’ASSE est le club qui a pour l’instant dépensé le plus d’argent pour se renforcer au cours du mercato estival.

L’ASSE n’a pas attendu longtemps pour afficher ses ambitions. Après une première saison déjà marquée par des investissements importants, Kilmer Sports Ventures a de nouveau sorti le chéquier cet été pour renforcer l’effectif d’Ian Cathro. Et à ce stade du mercato, Saint-Étienne est tout simplement le plus gros dépensier de Ligue 2.

L’ASSE devance Reims

D’après les calculs de Transfermarkt, les Verts ont déjà investi 10,35 millions d’euros pour leur recrutement estival. Un montant qui place l’ASSE juste devant le Stade de Reims, deuxième avec 10,28 millions d’euros dépensés. L’écart est faible entre les deux clubs, mais il devient beaucoup plus impressionnant avec les autres concurrents. Le FC Nantes n’a ainsi dépensé que 2 millions d’euros, tandis que Metz affiche 1,3 million d’euros d’investissements. Les 10,35 millions d’euros investis par l’ASSE correspondent notamment aux différentes opérations réalisées depuis le début du mercato.

Voici le détail :

ASSE : 10,35 M€

Thierno Ballo : 2,65 M€

Tamar Svetlin : 2,5 M€

Jakob Breum : 2,2 M€

Sohaib Naïr : 1 M€

Aron Csongvai : 1 M€

Mamour Ndiaye : 1 M€

Une politique qui illustre la volonté de Kilmer de construire un effectif compétitif tout en misant sur des joueurs à potentiel.

L’ASSE dépense cinq fois plus que le FC Nantes !

La différence avec certains clubs historiques de Ligue 1 relégués en Ligue 2 est particulièrement frappante. L’ASSE a déjà dépensé plus de cinq fois le montant investi par le FC Nantes. Les Canaris affichent seulement 2 millions d’euros de dépenses, contre 10,35 millions pour les Verts. Metz est encore plus loin avec 1,3 million d’euros. Saint-Étienne dispose donc d’une puissance financière largement supérieure à celle de nombreux concurrents directs.

La tendance est encore plus spectaculaire lorsque l’on regarde le bas du classement des dépenses. Huit clubs de Ligue 2 n’ont pour l’instant déboursé aucun euro pour recruter. C’est notamment le cas de Clermont, le prochain adversaire de l’ASSE, mais aussi de Grenoble et Dijon. Sochaux, premier adversaire des Verts cette saison, n’a également rien dépensé sur le marché des transferts selon les données utilisées. Le contraste est donc saisissant entre l’ASSE et certains de ses concurrents.

Le classement des dépenses

Voici le classement communiqué à ce stade du mercato :

ASSE : 10,35 M€ Stade de Reims : 10,28 M€ Nantes : 2 M€ Metz : 1,3 M€ Guingamp : 0,6 M€ Montpellier : 0,4 M€ Pau : 0,2 M€ Rodez : 0,2 M€ Nancy : 0,15 M€ Dunkerque : 0,125 M€ Annecy : 0 € Boulogne : 0 € Clermont : 0 € Dijon : 0 € Grenoble : 0 € Laval : 0 € Red Star : 0 € Sochaux : 0 €

L’ASSE avait encore plus dépensé l’été dernier

Cette puissance financière n’est toutefois pas nouvelle. L’été dernier, l’ASSE avait dépensé beaucoup plus avec un total de 27,9 millions d’euros. Une partie importante de cette somme avait notamment été consacrée à la levée de l’option d’achat de Pierre Ekwah, pour environ 6 millions d’euros. Les 10,35 millions actuels restent donc très inférieurs à l’investissement réalisé lors du précédent mercato estival. Mais la fenêtre des transferts est encore loin d’être terminée.

Cette politique permet à Ian Cathro de bénéficier d’un groupe particulièrement compétitif pour la Ligue 2. La victoire 3-0 obtenue à Sochaux dès la première journée a d’ailleurs immédiatement renforcé les ambitions stéphanoises. L’ASSE devra désormais confirmer ce statut sur la durée. Avec encore plusieurs semaines de mercato, Kilmer pourrait également continuer à renforcer l’effectif.