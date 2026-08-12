Ce vendredi, le FC Nantes ira défier le Stade Lavallois lors de la deuxième journée de Ligue 2 avec des bonnes nouvelles à l’horizon.

Le FC Nantes va tenter de lancer sa saison. Après sa défaite contre le Red Star lors de la première journée de Ligue 2, les Canaris se déplacent à Laval ce vendredi (20h45).

Le FC Nantes, bête noire de Laval ?

Une rencontre particulière puisque le Stade Lavallois et le FC Nantes vont à nouveau se retrouver en championnat, une première depuis 2013. Le stade devrait d’ailleurs afficher complet pour ces retrouvailles. Malgré le contexte difficile autour des Canaris, un premier élément peut donner le sourire aux supporters nantais.

« Nantes, c’est la bête noire du Stade Lavallois », estime-t-on dans Ouest-France. Un statut que Nantes devra évidemment confirmer sur le terrain, mais qui rappelle que les confrontations entre les deux équipes ont souvent tourné en faveur des Canaris. Après leur faux départ contre le Red Star, les Nantais auront donc l’occasion de remettre les compteurs à zéro dans un stade qui s’annonce bouillant.

Valnet réussit moyennement à Laval

Autre petite particularité avant cette rencontre : Antoine Valnet sera au sifflet. L’arbitre officie en Ligue 2 depuis quatre ans, mais il n’a encore jamais arbitré le FC Nantes. Une première qui permettra donc aux Canaris de découvrir son arbitrage en compétition. En revanche, Antoine Valnet connaît déjà parfaitement le Stade lavallois.

Il a dirigé les Mayennais à huit reprises, pour un bilan de 3 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites. Un bilan parfaitement équilibré, qui ne donne donc pas forcément un avantage évident aux locaux. Ces différents éléments sont encourageants, mais ils ne feront évidemment pas gagner le FC Nantes.

Après la défaite concédée contre le Red Star à la Beaujoire (0-1), Michel Der Zakarian attend surtout une réaction de ses joueurs. Le déplacement à Laval représente donc une première occasion de montrer que le revers contre le Red Star n’était qu’un accident. Dans une saison où Nantes affiche de grandes ambitions, les Canaris ne peuvent déjà pas laisser filer trop de points. Rendez-vous vendredi à Laval pour savoir si ces premiers signaux favorables se transformeront enfin en bonne nouvelle sur le terrain.