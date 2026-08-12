Jean-Clair Todibo serait bel et bien en train de forcer son départ de West Ham pour signer à l’OM… où Amine Gouiri entend rester au mercato estival.

Le mercato de l’OM continue de s’animer en coulisses. Deux dossiers attirent particulièrement l’attention ces dernières heures : celui de Jean-Clair Todibo, qui pourrait se rapprocher de la Canebière, et celui d’Amine Gouiri, qui souhaiterait poursuivre son aventure sous les ordres de Bruno Genesio.

Todibo pousse pour rejoindre l’OM

Comme déjà indiqué hier, Jean-Clair Todibo serait bel et bien en train de faire le forcing pour quitter West Ham. Le défenseur français est annoncé avec insistance dans le viseur de l’OM, qui cherche encore à renforcer son secteur défensif.

James Hokkery, journaliste à The Athletic, confirme que le joueur souhaite rejoindre le club phocéen : « Marseille est en discussions avancées pour signer Jean-Clair Todibo en provenance de West Ham sous forme de transfert définitif. L’indemnité est réputée avoir été acceptée, mais les termes personnels restent un point de blocage dans les négociations. »

Un salaire qui bloque encore

Une information importante puisque l’accord entre les deux clubs serait donc proche. Le principal obstacle se situe désormais au niveau des conditions personnelles du joueur. Jean-Clair Todibo devra probablement consentir un effort financier pour permettre à l’opération d’aboutir. Sébastien Vidal confirme que le dossier reste ouvert côté marseillais : « Le dossier Todibo n’est pas refermé côté OM. Le club croit toujours un transfert possible. Le vrai levier sera le fait que le joueur accepte un salaire plus bas que ses exigences. »

L’OM semble donc toujours croire à cette arrivée, mais le club devra trouver un terrain d’entente avec le défenseur concernant sa rémunération. Todibo n’aurait par ailleurs pas participé à la préparation estivale de West Ham, préférant suivre un stage privé.

Gouiri veut rester à l’OM

Selon James Hokkery, des rumeurs évoquent également le retour en France de sa femme et de ses enfants depuis plusieurs semaines. De quoi alimenter encore davantage les spéculations autour de son avenir. Dans le sens inverse, Amine Gouiri aurait une position beaucoup plus claire concernant son avenir. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs, l’attaquant algérien souhaiterait poursuivre son aventure avec l’OM.

La Minute OM affirme que Gouiri aurait fait part de sa volonté de rester à Marseille. Le Mondialiste se sentirait bien dans la cité phocéenne et apprécierait notamment de travailler sous les ordres de Bruno Genesio. Une bonne nouvelle pour l’entraîneur marseillais, qui pourrait donc compter sur l’un de ses principaux atouts offensifs cette saison.