Dans les petits papiers de l’OM et du Stade Rennais sur ce mercato estival, Martin Terrier (Leverkusen, 29 ans) est envoyé vers le club breton par les supporters !

Le futur de Martin Terrier pourrait encore animer le mercato estival. Sous contrat avec le Bayer Leverkusen, l’attaquant français de 29 ans est notamment associé à l’OM et au Stade Rennais, son ancien club.

Le Stade Rennais largement plébiscité

S’il fallait choisir sa prochaine destination, les supporters semblent avoir déjà tranché.But! a récemment lancé un sondage auprès de ses lecteurs afin de savoir quel serait, selon eux, le club idéal pour Martin Terrier. Le résultat ne laisse quasiment aucune place au suspense.

Le Stade Rennais arrive très largement en tête avec 82,4 % des suffrages. L’OM est très loin derrière avec seulement 2,7 % des votes. Le Bayer Leverkusen recueille de son côté 5,4 %, tandis que 9,5 % des participants ont choisi une autre destination.

Terrier, un retour en Bretagne qui séduit

Ce résultat illustre surtout l’attachement encore très fort des supporters rennais à Martin Terrier. L’attaquant avait marqué les esprits lors de son passage en Bretagne et reste particulièrement apprécié par le public du Roazhon Park. Son profil pourrait d’ailleurs correspondre aux besoins offensifs du Stade Rennais, qui cherche à construire une équipe ambitieuse après une saison compliquée.

L’OM, de son côté, pourrait également être séduit par l’expérience et la polyvalence de l’ancien Lyonnais. Mais sur la base de ce sondage, les supporters ont clairement choisi : pour eux, Martin Terrier doit retourner à Rennes. Reste désormais à savoir si cette préférence populaire pourrait un jour devenir une réalité sur le marché des transferts.