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FRANCE

OM : Le mercato à l’arrêt offre une chance inattendue aux minots

Par Wladimir DELCROS - 11 Août 2026, 16:43
OM : Le mercato à l’arrêt offre une chance inattendue aux minots

Sans marge de manœuvre pour recruter, l’OM pourrait être contraint de miser sur son centre de formation. Plusieurs jeunes ont déjà marqué des points pendant la préparation et Bruno Genesio semble prêt à leur ouvrir la porte.

Les jeunes profitent d’un mercato bloqué

Le calme plat règne toujours à Marseille dans le sens des arrivées. Faute de moyens, la direction phocéenne doit trouver des solutions en interne, alors que les difficultés financières de Frank McCourt pèsent sur le recrutement.

Dans ce contexte, les minots disposent d’une véritable carte à jouer. Comme le relaie Foot Mercato à partir des informations de La Provence, certains entourages estiment même que c’est « la première fois depuis des décennies que les jeunes ont quelque chose à gratter ».

Abdallah et Mmadi ont marqué des points

Les premiers matchs de préparation ont confirmé cette tendance. Keyliane Abdallah a bénéficié d’un temps de jeu important, tout comme Alexi Koum, Kelyann Bezahaf et Tadjidine Mmadi. Ce dernier a notamment trouvé le chemin des filets face à l’Athletic Bilbao dimanche dernier.

La Ligue 1 pourrait d’ailleurs offrir une place plus importante aux éléments prometteurs cette saison, comme le souligne ce dossier consacré aux derniers espoirs à surveiller.

Genesio prêt à leur faire confiance

La formule employée par les proches de certains jeunes reste sans doute excessive. Robinio Vaz et Darryl Bakola avaient déjà réussi à se montrer la saison dernière avant de décrocher un joli transfert. Mais la situation actuelle offre davantage d’espace aux pensionnaires du centre de formation.

Bruno Genesio a expliqué qu’il souhaitait rapidement faire confiance aux jeunes. Pour le nouvel entraîneur de l’OM, le manque de recrues peut donc devenir une occasion de lancer durablement plusieurs minots dans le grand bain.

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