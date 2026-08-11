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FRANCE

OL, RC Lens : le duel pour un milieu à 10 M€ se prépare !

Par Wladimir DELCROS - 11 Août 2026, 17:03
OL, RC Lens : le duel pour un milieu à 10 M€ se prépare !

L’Olympique Lyonnais garde une dernière piste sous le coude pour la fin du mercato estival. Le club rhodanien s’intéresse à Cristian Cásseres Jr., également suivi par le RC Lens et l’Olympiakos.

L’OL maintient le contact pour Cásseres

Malgré une situation financière toujours surveillée par la DNCG, l’OL pourrait encore renforcer son entrejeu. Selon les informations relayées par Foot01, la cellule de recrutement lyonnaise travaille sur la piste menant à Cristian Cásseres Jr.

Le milieu de terrain de Toulouse aurait tapé dans l’œil de Matthieu Louis-Jean. Son impact et sa connaissance de la Ligue 1 offriraient un profil différent de ceux de Corentin Tolisso et Tyler Morton. Les dirigeants lyonnais maintiennent ainsi le contact avec l’entourage de l’international vénézuélien.

Lens et l’Olympiakos également à l’affût

L’OL n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Le RC Lens a également placé le joueur de 26 ans dans son viseur, tandis que l’Olympiakos aimerait le faire venir en Grèce. Aucune offre concrète n’aurait encore été transmise au TFC, qui reste attentif à l’évolution de la situation.

En parallèle, Toulouse compte plusieurs éléments prometteurs dans ses rangs, à l’image d’Ilyas Azizi, présenté parmi les jeunes talents à suivre cette saison.

Une opération conditionnée par les finances lyonnaises

Arrivé à Toulouse en 2023 contre environ 1 M€, Cristian Cásseres Jr. a nettement augmenté sa valeur depuis son installation en France. Sa cote est désormais estimée à 9 M€ par Transfermarkt, ce qui laisse envisager une opération proche de 10 M€.

L’OL pourrait attendre les dernières heures du mercato avant de passer à l’action. Une qualification pour la Ligue des Champions donnerait davantage de marge à la direction rhodanienne pour finaliser ce dossier. Dans le cas contraire, Lens ou l’Olympiakos pourraient profiter de l’attentisme lyonnais.

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