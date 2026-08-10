Battu à Prague lors du match aller (1-2), l’OL aborde le retour du troisième tour de qualification de la Ligue des champions avec beaucoup plus de certitudes.

L’OL n’a pas le choix : il doit gagner pour poursuivre son aventure européenne. Après la défaite concédée mardi dernier à Prague (1-2), les Lyonnais vont retrouver le Sparta au Groupama Stadium avec l’objectif de décrocher leur billet pour les barrages de la Ligue des champions. Et les signaux sont plutôt encourageants.

L’OL récupère plusieurs forces vives

Près de 45 000 billets avaient déjà été vendus, preuve que le public lyonnais compte bien pousser les Gones vers la qualification. Surtout, Paulo Fonseca va récupérer plusieurs joueurs importants. Suspendu lors du match aller, Moussa Niakhaté sera de retour dans le onze.

L’international sénégalais doit apporter davantage de calme et de leadership à une défense qui avait parfois manqué de sérénité en République tchèque. Il devrait être associé à Ruben Kluivert dans une défense à quatre. Felix Bacher reste en revanche indisponible puisqu’il n’est toujours pas qualifié pour cette rencontre. Sur les côtés, Abner devrait occuper le flanc gauche tandis qu’Ainsley Maitland-Niles est attendu à droite. Tout n’est évidemment pas parfait.

Mads Bidstrup et Pavel Sulc sont toujours convalescents et manqueront encore à l’appel. Paulo Fonseca devrait donc reconduire Tanner Tessmann dans le rôle de sentinelle, avec Tyler Morton et Corentin Tolisso à ses côtés. L’OL cherche toujours un numéro 6 capable d’apporter davantage d’impact et d’intensité dans l’entrejeu. Mais pour ce rendez-vous européen, le staff lyonnais devra faire avec les forces disponibles.

Fofana et Nuamah, les deux grosses armes

C’est surtout en attaque que les supporters de l’OL peuvent afficher un certain optimisme. Malick Fofana devrait débuter sur le côté gauche, tandis qu’Ernest Nuamah est attendu à droite. Les deux ailiers ne sont pas encore capables de tenir 90 minutes à pleine intensité, mais leur présence constitue une véritable menace pour le Sparta. Leur vitesse, leurs dribbles et leur capacité à éliminer pourraient faire très mal à une équipe tchèque appelée à défendre davantage au Groupama Stadium.

Après une première manche où Lyon a parfois manqué de percussion, le retour pourrait donc présenter un visage totalement différent. Autre motif d’espoir : Loïs Openda. Arrivé récemment à Lyon, l’attaquant belge devrait une nouvelle fois être titularisé à la pointe de l’attaque. Sa présence dès le match retour montre surtout à quel point Paulo Fonseca compte déjà sur sa recrue. Après son apparition à Prague, Openda aura cette fois le soutien du Groupama Stadium pour tenter de faire basculer la double confrontation.

Et le mercato lyonnais vient également d’apporter une bonne nouvelle. L’OL aurait obtenu l’accord de l’AC Milan pour le prêt de Zachary Athekame. Le latéral droit suisse, âgé de 21 ans, devrait rejoindre Lyon dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Sous contrat avec Milan jusqu’en 2030, Athekame a disputé 27 matches de Serie A la saison dernière, avec 2 buts et 2 passes décisives. Une arrivée qui répond directement à un besoin identifié par les dirigeants lyonnais, confrontés aux prestations irrégulières d’Ainsley Maitland-Niles et à la jeunesse de Steve Kango. Le rendez-vous est fixé au Groupama Stadium.

L’équipe probable :

Greif – Maitland-Niles, R. Kluivert, Niakhaté, Abner – Morton, Tessmann, Tolisso (cap.) – Nuamah, Openda, Malick Fofana.