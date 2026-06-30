L’entraîneur de l’OL Paulo Fonseca doit déjà composer avec un absent de marque dès la reprise.

L’OL n’a pas eu le temps de souffler que les premières mauvaises nouvelles arrivent déjà. À peine deux jours après la reprise, Paulo Fonseca voit l’un de ses jeunes éléments quitter temporairement le groupe sur blessure.

Merah blessé dès la reprise

Selon L’Équipe, Khalis Merah s’est blessé ce mardi lors d’un contact avec son coéquipier Enzo Molebe. Le milieu lyonnais de 19 ans souffre d’une entorse à la cheville, confirmée dans les premières évaluations médicales, et devrait être éloigné des terrains pendant environ un mois.

Une indisponibilité qui tombe au plus mauvais moment, alors que l’OL entame sa préparation avec en ligne de mire les tours préliminaires de Ligue des champions. Fonseca comptait intégrer progressivement certains jeunes talents dans la rotation estivale, afin d’élargir ses options dans un calendrier déjà très chargé.

Une absence pour les tours préliminaires de Ligue des champions ?

Ce contretemps oblige le staff lyonnais à réajuster ses plans, notamment dans l’entrejeu où la concurrence reste importante mais où les profils de rotation sont précieux en période de préparation. Même si Merah n’était pas encore un titulaire établi, il représentait une option intéressante dans la dynamique de pré-saison.

Pour l’OL, ce type d’incident rappelle aussi la fragilité de la préparation estivale, où chaque blessure peut avoir des conséquences directes sur les automatismes et la gestion des premiers matchs européens. Fonseca devra donc composer sans lui durant les prochaines semaines, tout en espérant un retour rapide pour ne pas perdre un élément considéré comme prometteur dans la rotation du groupe professionnel.