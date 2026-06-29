Alors que la famille Nicollin a confirmé rester aux commandes du MHSC malgré la relégation, les raisons de l’échec d’un potentiel rachat commencent à filtrer. Romain Molina apporte un éclairage bien différent du discours officiel.

Le Montpellier Hérault SC ne changera finalement pas de propriétaire. Malgré les rumeurs persistantes évoquant l’arrivée d’investisseurs et la possible fin de l’ère Nicollin, la direction actuelle a confirmé poursuivre l’aventure à la tête du club.

Les Nicollin restent aux commandes du MHSC

Dans un communiqué, Laurent et Olivier Nicollin ont officialisé leur décision de rester aux commandes, malgré un contexte économique tendu marqué par la relégation en Ligue 2, la baisse des droits TV et l’abandon du projet de nouveau stade. Les dirigeants expliquent avoir étudié plusieurs options avant de conclure que l’histoire familiale avec le MHSC devait continuer.

Un choix assumé, même s’ils reconnaissent que certaines décisions passées auraient pu être différentes. Mais en coulisses, le récit serait plus complexe. Selon le journaliste indépendant Romain Molina, la piste de rachat aurait surtout échoué pour des raisons financières.

Le groupe GGS n’avait pas les moyens de ses ambitions

D’après ses informations, le groupe GGS, évoqué comme potentiel repreneur, n’aurait pas disposé des garanties suffisantes pour répondre aux exigences fixées par les Nicollin. Parmi ces conditions, figure notamment la volonté de louer le complexe de Grammont pour environ 1 million d’euros par an, un point qui aurait contribué à bloquer les discussions.

Ce décalage entre ambition sportive, contraintes économiques et négociations de coulisses illustre une nouvelle fois la difficulté croissante pour certains clubs historiques français de trouver des investisseurs solides. Pour l’OM, le FC Nantes ou encore l’OL, souvent cités dans les débats autour des modèles économiques du football français, ce dossier rappelle surtout que les projets de reprise sont de plus en plus complexes à concrétiser.