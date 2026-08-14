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FRANCE

Stade Rennais : une vente à 17 M€ libère la voie en attaque !

Par Louis Chrestian - 14 Août 2026, 15:25
Stade Rennais : une vente à 17 M€ libère la voie en attaque !

Le départ de Breel Embolo vers la MLS est désormais en très bonne voie. Rennes pourrait réaliser une plus-value sur l’international suisse et récupérer une marge de manœuvre précieuse pour remodeler son secteur offensif.

Atlanta United proche de rafler la mise

Le dossier Breel Embolo pourrait se décanter dans les prochaines heures. Selon Ouest-France, Atlanta United est proche de boucler le transfert de l’attaquant du Stade Rennais, une tendance également relayée autour de son départ vers la MLS.

La franchise américaine aurait formulé une offre avoisinant les 17 M€, suffisante pour convaincre la direction bretonne. Des intérêts anglais et italiens ont également été évoqués ces dernières semaines, mais Atlanta a pris une avance décisive. Le départ d’Embolo se précise donc très nettement.

Une plus-value après une seule saison

Arrivé l’été dernier en provenance de l’AS Monaco contre environ 13 M€, Breel Embolo ne devrait avoir passé qu’une saison à Rennes. L’international suisse de 29 ans a inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives en 34 rencontres sous le maillot Rouge et Noir.

Son rendement aura été correct sans le rendre incontournable. Une vente autour de 17 M€ permettrait au SRFC de dégager une plus-value et d’alléger sensiblement sa masse salariale. Le club breton avait déjà vu le dossier Embolo se rapprocher d’un accord ces derniers jours.

Un mercato encore agité à Rennes

En parallèle, la direction rennaise doit gérer d’autres dossiers. Fulham pousse notamment pour le défenseur Abdelhamid Aït Boudlal, mais Rennes ne souhaite pas le voir partir. Son agent tenterait toutefois de faire avancer la situation, alors qu’aucune prolongation ne serait actuellement envisagée.

Une place à prendre dans l’attaque rennaise

Le départ attendu d’Embolo va surtout libérer une place dans le secteur offensif. Rennes pourra ainsi se pencher sur son remplacement, même si aucune piste concrète n’est donnée à ce stade. La possibilité d’une offensive pour Martin Terrier peut désormais se poser, sans qu’une démarche rennaise soit encore annoncée.

Entre la vente attendue du Suisse et les autres mouvements en cours, l’effectif du Stade Rennais continue d’évoluer. L’opération Embolo devrait offrir au club des moyens supplémentaires pour passer à l’action.

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