Le Stade Rennais va recruter l’attaquant de l’AS Monaco.

La piste Conrad Harder définitivement abandonnée alors que le Stade Rennais avec tout calé avec le Sporting Portugal et l’attaquant danois, qui était initialement attendu en Bretagne où un contrat de cinq ans l’attendait, le club breton s’est retourné en début de week-end vers Breel Embolo, l’attaquant suisse de Monaco. L’ASM souhaitant trouver une porte de sortie à l’ancien joueur de Bâle, l’opération était une priorité, surtout que l’ASSE était trop gourmande pour libérer Lucas Stassin.

Embolo vers Rennes pour 15 M€

Et selon Foot Mercato, un accord a été trouvé. L’attaquant international suisse de 28 ans, qui voulait quitter la cité monégasque cet été, a longtemps espéré rejoindre le Moyen-Orient, va rejoindre la Bretagne. « Loïc Désiré et même Habib Beye n’ont pas ménagé leurs efforts. Et ceux-ci sont sur le point d’être exaucés puisqu’un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un montant avoisinant les 15 M€ », révèle « FM ».