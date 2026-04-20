Mercato : un goleador ciblé par le PSG fait saliver l’OL et l’AS Monaco !

Ciblé par le PSG dans le passé, Romelu Lukaku, en échec à Naples, serait sur les tablettes de l’OL et de l’AS Monaco en Ligue 1.

Le feuilleton Romelu Lukaku pourrait bien animer le prochain mercato estival. En effet, l’attaquant belge du SSC Napoli ne ferait plus partie des plans du club italien, qui envisagerait désormais une vente dès cet été.

Arrivé en Serie A avec de grandes attentes, Lukaku n’aurait pas totalement convaincu sur la durée, malgré des périodes plus intéressantes (1 but en 7 matchs cette saison). Le Napoli aurait ainsi fixé un prix d’environ 10 millions d’euros, une baisse significative par rapport aux estimations du début d’année, où le joueur était encore évalué entre 15 et 20 M€.

Sous contrat jusqu’en 2027, l’attaquant de 32 ans, ancienne cible du PSG lors de précédents mercatos, représente néanmoins un dossier complexe : salaire élevé, rendement irrégulier et contexte sportif instable ces derniers mois.

OL : un profil qui intrigue mais un dossier compliqué

Et selon Ekrem Konur, du côté de l’OL, le nom de Lukaku ferait réfléchir. Le club rhodanien cherche un avant-centre d’expérience capable d’encadrer un projet offensif en reconstruction, notamment avec le départ programmé d’Endrick cet été.

Sportivement, le profil du Belge coche plusieurs cases :

présence physique dans la surface

expérience des grands matchs

capacité à attirer les défenseurs

Mais financièrement, le dossier reste difficile. Même à 10 M€, le salaire de Lukaku constitue un frein majeur pour l’OL, qui devra d’abord dégraisser son effectif avant d’envisager une telle opération.

Monaco : une opportunité de marché plus crédible ?

L’AS Monaco apparaît également comme un prétendant dans ce dossier. Le club de la Principauté a déjà montré par le passé sa capacité à relancer des joueurs à fort potentiel ou en quête de rebond.

Dans une logique de rotation offensive et de profondeur d’effectif, Lukaku pourrait représenter :

une solution immédiate pour la Ligue 1

un pari à court terme sur 1 à 2 saisons

un profil complémentaire dans un système offensif rapide

Monaco dispose également d’une structure financière plus flexible que Lyon, ce qui rend l’opération plus envisageable, notamment via un montage salarial adapté. De plus, la présence du coach Sébastien Pocognoli, lui aussi Belge, pourrait peser.

Un marché ouvert : Italie, Turquie et concurrence européenne

Outre la France, plusieurs clubs restent attentifs : Milan, Fenerbahçe, Beşiktaş, Lyon et Monaco seraient tous à l’affût selon les informations. La Turquie notamment suit le dossier de près, avec un intérêt grandissant pour des joueurs d’expérience. Affaire à suivre…