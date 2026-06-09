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FRANCE

Stade Rennais : triple mariage chez les Rouge et Noir, dont celui de Lepaul !

Par Fabien Chorlet - 9 Juin 2026, 00:00
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Quentin Merlin, Esteban Lepaul et Valentin Rongier

Quentin Merlin, Valentin Rongier et Esteban Lepaul se sont tous les trois mariés ce week-end.

Comme on a pu le voir sur Instagram, trois joueurs du Stade Rennais ont célébré un événement majeur dans leur vie personnelle ce week-end. Quentin Merlin, Valentin Rongier et Esteban Lepaul se sont en effet mariés, profitant de la trêve estivale pour franchir cette étape importante.

Lepaul n’a pas eu à reporter son mariage à cause du Mondial

Pour Esteban Lepaul, il n’a pas eu à reporter son mariage puisqu’il n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. L’attaquant rennais avait d’ailleurs évoqué cette éventualité avec humour il y a quelques semaines. « Il y a des priorités. Ils n’auront qu’à faire la fête entre eux, ce n’est pas grave », avait-il lancé au micro de TF1, en référence à un possible conflit entre son mariage et le Mondial.

Finalement, le scénario ne s’est pas présenté et l’ancien joueur d’Angers a pu célébrer son union entouré de ses proches. Un week-end particulièrement festif pour les Rouge et Noir, puisque Quentin Merlin et Valentin Rongier ont eux aussi dit oui à leur compagne respective, partageant quelques clichés de cette journée spéciale sur les réseaux sociaux.

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