Courtisé en Ligue 1 avant de signer au Paris FC cet été, Pablo Pagis (23 ans) est déjà brillant sous ses nouvelles couleurs.

Pablo Pagis n’a pas tardé à justifier les espoirs placés en lui. L’ancien attaquant du FC Lorient réalise des débuts tonitruants sous ses nouvelles couleurs.

Déjà trois buts en deux matches pour Pagis !

Après avoir inscrit le but de la victoire contre le Stade de Reims (1-0) lors de son premier match de préparation, Pablo Pagis a remis ça face à Côme, quatrième de Serie A la saison dernière et qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Le Paris FC a obtenu un match nul spectaculaire (2-2) au terme d’une rencontre disputée en trois périodes de 30 minutes. L’attaquant de 23 ans a signé un doublé et s’impose déjà comme l’une des grandes satisfactions de la préparation estivale.

Le premier but est intervenu à la 30e minute. Servi en profondeur par Rudy Matondo, Pablo Pagis a parfaitement pris la défense italienne de vitesse avant de battre Jean Butez d’un tir du pied gauche. Cinq minutes plus tard, l’ancien Lorientais a récidivé au terme d’une superbe action collective. Après une combinaison avec Willem Geubbels, il a conclu un une-deux avec Rudy Matondo en plein cœur de la défense de Côme pour signer son deuxième but de la rencontre. Rudy Matondo, lui aussi très en vue, a délivré deux passes décisives.

Des regrets pour la Ligue 1 ?

Au cours de cette rencontre, Liam Rosenior a largement fait tourner son groupe afin de donner du temps de jeu à l’ensemble de son effectif. La dernière recrue, Lassine Sinayoko, a notamment effectué ses premiers pas sous le maillot parisien en fin de rencontre. Le Paris FC a ensuite pris la direction de Herzogenaurach, en Bavière, où le club effectue un stage d’une semaine au siège mondial d’Adidas. Les joueurs profiteront d’installations haut de gamme avant de poursuivre leur préparation estivale.

Courtisé avant son départ par plusieurs formations françaises, notamment l’OM, le Stade Rennais et le RC Lens, Pablo Pagis semble déjà démontrer qu’il possède le niveau pour évoluer durablement parmi l’élite. Avec trois buts en deux rencontres de préparation, l’attaquant lance idéalement son aventure au Paris FC et confirme qu’il faudra compter sur lui cette saison.

Le Paris FC au coup d’envoi : Trapp – Camara, Coppola, Koré, De Smet – Lees-Melou (cap), Matondo – Simon, Kebbal, Pagis – Geubbels.

Le Paris FC après la 47e minute : Nkambadio – Ollila, Coppola, Koré, De Smet – Marchetti, M. Lopez (cap.), Touraine – Zabi, Immobile, El Hadary.