OM, OL : après Endrick, un nouveau bras de fer avec le Real

Franco Mastantuono pourrait quitter le Real Madrid en prêt cet été, sans option d’achat. L’OM a flairé l’opportunité, mais l’OL fait aussi partie des clubs intéressés par le jeune Argentin.

Le Real ouvre la porte à un prêt

En manque de temps de jeu la saison passée, Franco Mastantuono pourrait être autorisé à se relancer loin du Real Madrid. Recruté pour 45 millions d’euros après son explosion à River Plate, le milieu offensif argentin n’a pas encore réussi à s’imposer dans la durée au sein de la Maison Blanche.

D’après les informations relayées par Foot01, le Real Madrid ne fermerait pas la porte à un départ en prêt, mais uniquement sans option d’achat. Un montage qui permettrait au club merengue de conserver la main sur un élément prometteur, encore valorisé à 45 M€ par Transfermarkt.

L’OM et l’OL sur le même dossier

L’Olympique de Marseille voit forcément l’intérêt d’un tel dossier. Attirer un talent de 18 ans passé par River Plate, sans indemnité de transfert, entre dans la logique d’un mercato où la direction phocéenne cherche aussi à limiter les risques financiers.

Mais l’OM n’est pas seul. Après avoir tenté de prolonger le prêt d’Endrick, l’OL aimerait de nouveau profiter de ses relations avec le Real Madrid pour attirer un jeune à fort potentiel. Le club rhodanien fait donc partie des prétendants à Mastantuono, ce qui pourrait installer un duel entre les deux Olympiques.

Le Real Madrid a donné son feu vert pour un prêt de Franco Mastantuono, mais sans aucune option d’achat possible. Le principe serait le même que pour Endrick : un prêt, puis un retour à Madrid. — @FabrizioRomano https://x.com/FabrizioRomano/status/2080068311497252928

Une concurrence déjà très dense

La bataille ne se limitera toutefois pas à l’OM et à l’OL. L’Inter Milan, la Juventus Turin, le RB Leipzig, Villarreal, Fulham et Tottenham sont également cités parmi les clubs attentifs à la situation du jeune Argentin.

Autant dire que les deux clubs français devront se montrer convaincants auprès du Real Madrid, mais aussi du joueur. D’autant que Mastantuono ferait bonne impression à José Mourinho depuis le début de la préparation, ce qui pourrait encore peser dans la décision finale du club espagnol.

Un dossier encore ouvert

Le PSG avait déjà été associé à Mastantuono par le passé, avant que le joueur ne rejoigne finalement le Real Madrid, comme il l’avait ensuite expliqué en évoquant aussi Lionel Messi dans un entretien relayé par nos colonnes.

Pour l’heure, le cadre semble clair : le Real accepte l’idée d’un prêt, mais refuse de perdre le contrôle sur son joueur. L’OM et l’OL savent donc à quoi s’en tenir dans un dossier où la concurrence européenne s’annonce particulièrement relevée.