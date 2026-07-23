OL, RC Lens, Stade Rennais Mercato : Lyon touche au but pour Openda, un accord est tombé !

Loïs Openda (Juventus) n’aurait été aussi proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais.

Trois ans après son départ du RC Lens, Loïs Openda devrait bien faire son retour en Ligue 1 cet été. Courtisé en France par l’Olympique Lyonnais, le RC Lens, son ancien club, et le Stade Rennais, ainsi qu’en Angleterre par Leeds et Coventry City, l’attaquant belge, qui n’entre plus dans les plans de la Juventus Turin, se dirigerait vers l’OL afin de relancer sa carrière.

Accord trouvé entre Openda et l’OL !

Selon les informations du journaliste portugais Pedro Almeida, confirmées par Sébastien Vidal, l’ancien Lensois et le club rhodanien seraient parvenus à un accord contractuel. Les dirigeants lyonnais toucheraient désormais au but dans les négociations avec la Juventus.

L’OL se rapproche d’un accord avec la Juventus

D’après le quotidien italien La Gazzetta dello Sport, l’OL serait en effet sur le point de trouver un accord avec la Vieille Dame pour Loïs Openda. Celui-ci porterait sur un prêt avec option d’achat, ainsi que sur une prise en charge partielle du salaire du joueur par la Juventus, estimée à 4 millions d’euros nets par saison. Le dossier devrait être finalisé d’ici au début de la semaine prochaine.