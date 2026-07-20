Stade Rennais, OL, LOSC : énorme coup de froid pour Danois, Rennes insiste

Le Stade Rennais n’a pas abandonné la piste Kévin Danois. Séduit par le jeune milieu de l’AJ Auxerre, le club breton reste positionné malgré une concurrence importante et les exigences considérables de la direction bourguignonne. Après avoir repoussé 15 millions d’euros en provenance de Hull City, l’AJA attendrait désormais près du double !

Rennes toujours dans la course

Selon les informations de Sébastien Vidal, le Stade Rennais poursuit son travail dans le dossier Kévin Danois. Le profil du milieu auxerrois plaît particulièrement aux dirigeants bretons, toujours attentifs aux jeunes joueurs de Ligue 1 disposant d’un important potentiel de progression.

Danois correspond parfaitement à cette politique. Technique, mobile et capable de se projeter, il s’est affirmé comme l’un des éléments les plus prometteurs de l’effectif auxerrois. Ses performances ont logiquement attiré l’attention de plusieurs clubs français.

L’OL s’était positionné très tôt, tandis que Lille surveille également sa situation. Rennes devra donc se montrer particulièrement convaincant pour prendre l’avantage dans un dossier qui s’annonce déjà très disputé.

Une offre de 15 M€ immédiatement repoussée

La première offensive concrète est venue d’Angleterre. Hull City aurait proposé 15 millions d’euros pour recruter Kévin Danois. Une somme déjà importante, mais qui n’a pas suffi à faire vaciller l’AJ Auxerre.

Les dirigeants bourguignons ont refusé cette proposition et réclameraient près de 30 millions d’euros pour laisser partir leur pépite. Un prix deux fois supérieur à l’offre anglaise, qui témoigne de la volonté de l’AJA de conserver son joueur ou de réaliser une vente exceptionnelle. Morning Foot

Hull City pourrait malgré tout revenir à la charge. Mais il paraît difficile d’imaginer le club anglais doubler immédiatement sa proposition. Cette première offre permet surtout à Auxerre de fixer le rapport de force avec tous les prétendants.

Les 30 M€ refroidissent déjà l’OL

Pour l’Olympique Lyonnais, la somme demandée constitue un obstacle presque insurmontable. Malgré son intérêt pour Danois, le club rhodanien dispose d’une marge de manœuvre limitée et devrait d’abord réaliser une vente importante avant de pouvoir envisager une telle opération.

À ce tarif, l’OL pourrait rapidement se retirer ou se tourner vers une solution moins coûteuse. La piste serait déjà en train de s’éloigner en raison des exigences auxerroises. Foot01

La situation n’est guère plus simple pour Rennes et Lille. Même si ces deux clubs possèdent des arguments financiers, investir près de 30 millions d’euros sur un jeune milieu encore en développement représenterait un pari considérable.

Auxerre en position de force

Sous contrat avec l’AJA jusqu’en 2029, Kévin Danois n’est pas en mesure de forcer facilement son départ. Auxerre peut donc se permettre de patienter et d’attendre que la concurrence fasse grimper les enchères.

Le club bourguignon sait également que les équipes anglaises disposent de moyens supérieurs à ceux des formations françaises. En fixant son prix autour de 30 millions d’euros, il semble surtout vouloir attirer une offre venue de Premier League.

Rennes conserve néanmoins une chance. Si le joueur privilégie la continuité en Ligue 1 et un projet lui offrant une place importante, le club breton pourrait disposer d’un avantage. Mais il faudra d’abord convaincre Auxerre de revoir sérieusement ses exigences.

À 15 millions d’euros, l’AJA a déjà fermé la porte. À 30 millions, Rennes, Lyon et Lille risquent de réfléchir à deux fois. Le talent de Kévin Danois ne fait aucun doute, mais son prix pourrait transformer ce dossier prometteur en mission presque impossible.