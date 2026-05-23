FC Nantes : incroyable coup de tonnerre pour Pelissier !

Ciblé par le FC Nantes pour remplacer Vahid Halilhodzic, Christophe Pelissier aurait été démis de ses fonctions d’entraîneur de l’AJ Auxerre.

Coup de tonnerre dans le dossier Christophe Pelissier. Alors qu’il avait récemment affiché sa volonté de poursuivre l’aventure sur le banc de l’AJ Auxerre, le technicien français aurait finalement été limogé par le club bourguignon, d’après L’Yonne Républicaine et L’Équipe.

Une décision qui aurait été prise par le propriétaire de l’AJA, James Zhou. Christophe Pelissier aurait été informé de cette décision ce vendredi et serait désormais libre de s’engager où il le souhaite cet été.

Pelissier vers le FC Nantes ?

Un temps annoncé du côté de Toulouse, qui a finalement décidé de miser sur le technicien danois, Jens Berthel Askou, Christophe Pelissier pourrait rebondir en Ligue 2 sur le banc du FC Nantes, qui recherche toujours un coach pour succéder à Vahid Halilhodzic.