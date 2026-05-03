Auxerre s’impose contre Angers et envoie presque le FC Nantes en Ligue 2

L’AJ Auxerre a battu ce dimanche le SCO d’Angers (3-1) et condamne quasiment le FC Nantes à une descente en Ligue 2.

En dominant ce samedi contre l’Olympique de Marseille (3-0), le FC Nantes avait mis la pression à l’AJ Auxerre dans la course aux barrages, revenant provisoirement à deux points. Le match des Auxerrois ce dimanche face au SCO d’Angers était donc très attendu.

Auxerre reprend cinq points d’avance sur le FC Nantes

En supériorité numérique durant toute une mi-temps après l’expulsion d’Amine Sbaï (45+1e), l’AJA a le travail en s’imposant logiquement face aux Angevins (3-1). Grâce à cette victoire, les hommes de Christophe Pélissier reprennent cinq points d’avance sur les Canaris, qui se rapprochent encore plus de la relégation en Ligue 2. Désormais, il faudrait deux victoires nantaises combinées à deux défaites de l’AJ Auxerre lors des deux dernières journées pour que le FC Nantes accroche la place de barragiste.

Dans les deux autres matchs de Ligue 1 qui se sont joués ce dimanche à 17h15, le Paris FC a mis une correction au Stade Brestois (4-0), tandis que Toulouse est allé s’imposer sur le terrain du RC Strasbourg (1-2).