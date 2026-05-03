FC Nantes : après l’OM, Halilhodžić a balancé sur un problème inattendu dans le vestiaire

Malgré une saison compliquée, le FC Nantes a envoyé un signal fort en écrasant l’OM (3-0). Au-delà du résultat, c’est surtout l’image d’un groupe uni qui a marqué les esprits… pas totalement celui de Vahid Halilhodžić.

Le FC Nantes a frappé fort ce week-end en dominant largement l’OM (3-0) à la Beaujoire, dans un match crucial pour sa survie en Ligue 1. Une victoire nette face à un concurrent européen en difficulté, qui redonne espoir aux Canaris dans une saison jusque-là très délicate.

Mais au-delà du score, une image a particulièrement retenu l’attention : celle d’Anthony Lopes enlacé avec Patrik Carlgren après le coup de sifflet final. Le gardien portugais, forfait, est venu féliciter longuement son coéquipier auteur d’un clean sheet et 8 arrêts, illustrant parfaitement l’état d’esprit du vestiaire nantais.

Une scène forte qui en dit long sur le collectif

Dans un contexte sportif tendu, où Nantes lutte pour son maintien, cette scène de solidarité entre deux concurrents au même poste n’est pas anodine. Elle témoigne d’un groupe soudé, loin des tensions internes que peuvent connaître certaines équipes en difficulté.

L’entraîneur Vahid Halilhodžić, revenu récemment à la tête du club pour tenter de le sauver, n’a pas manqué de souligner cet aspect. S’il se réjouit de la bonne ambiance, il nuance toutefois :

« Il y a une bonne relation entre les joueurs, peut-être un peu trop gentille »

Une déclaration qui résume bien le paradoxe nantais : un groupe sain, mais peut-être en manque de caractère dans les moments clés.

Halilhodžić veut plus d’agressivité

Connu pour ses méthodes exigeantes, le technicien bosnien insiste sur la nécessité d’élever le niveau d’intensité :

« Il n’y a pas de mec qui sait être agressif »

Pour lui, la cohésion ne suffit pas. Dans une lutte pour le maintien, il faut aussi de l’impact, du caractère et une capacité à répondre aux défis physiques imposés par les adversaires.

Nommé en mars pour tenter une mission sauvetage quasi impossible, Halilhodžić mise donc sur un équilibre entre esprit collectif et combativité pour relancer son équipe.

Une victoire fondatrice avant un défi immense

Ce succès face à Marseille pourrait servir de déclic. Dominants et efficaces, les Nantais ont montré qu’ils étaient capables de rivaliser, voire de surclasser une équipe du haut de tableau.

Mais le plus dur reste à venir. Le calendrier s’annonce relevé, avec notamment un déplacement face à Lens, qui peut valider la Ligue des Champions. Halilhodžić en est conscient : chaque match sera une bataille, et aucun adversaire ne fera de cadeau.

Dans ce contexte, l’image de Lopes et Carlgren pourrait bien devenir le symbole d’un sursaut collectif. Reste désormais à transformer cette unité en résultats durables pour espérer se maintenir.