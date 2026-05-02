FC Nantes Mercato : les Kita pourraient boucler une très grosse vente… grâce à Kombouaré

Le jeune ailier franco-algérien Yassine Benhattab, âgé de 23 ans, est en train de devenir l’un des dossiers à suivre du prochain mercato estival. Prêté par le FC Nantes au Stade de Reims, le joueur formé en France suscite désormais un intérêt grandissant, notamment du côté… du Paris FC, dont l’entraîneur n’est autre qu’Antoine Kombouaré, ancien joueur et coach nantais.

Une progression rapide en Ligue 2 avec Reims

Arrivé au Stade de Reims en janvier sous forme de prêt en provenance du FC Nantes, Benhattab a rapidement trouvé sa place dans la rotation offensive rémoise. En quelques semaines, il a enchaîné une dizaine d’apparitions en Ligue 2 et s’est illustré en Coupe de France avec un but remarqué. En ce sens, plusieurs clubs sont intéressés pour cet été comme rapporté sur notre site, avec un club de Ligue 1 engagé en coupe d’Europe dans le lot (probablement Strasbourg ?).

D’après les informations relayées par Africafoot, le Paris FC d’Antoine Kombouaré débarque à son tour et a ouvert des discussions avec l’entourage du joueur en vue du prochain mercato. Le club parisien, engagé dans un projet basé sur les jeunes talents à fort potentiel, voit en Benhattab une opportunité de marché intéressante.

Le Paris FC n’est toutefois pas seul sur le dossier : plusieurs clubs anglais et allemands suivraient également l’évolution du joueur, sans qu’aucune offre officielle n’ait encore été formulée.

Un profil polyvalent et en pleine évolution

Formé notamment à Niort et passé par Aubagne, Benhattab a connu une trajectoire atypique. Après une période sans club en 2022, il a réussi à relancer sa carrière avant d’être repéré par le FC Nantes en 2024.

Capable d’évoluer sur l’aile droite comme dans l’axe offensif, il est apprécié pour sa vivacité, sa technique et sa capacité à créer des différences dans les petits espaces. Son profil correspond parfaitement aux besoins des clubs cherchant des joueurs offensifs dynamiques et encore en développement.

Nantes ouvert à une vente

Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2028, le joueur dispose d’une valeur estimée à environ 2 millions d’euros. Toutefois, le club nantais ne fermerait pas la porte à un départ dès cet été, avec l’objectif de réaliser une très grosse vente évidemment supérieure à la valeur du joueur.

Avec la montée de son influence sportive et l’intérêt de clubs comme le Paris FC, Yassine Benhattab se retrouve dans une position favorable pour franchir un nouveau cap.

À seulement 23 ans, son profil attire de plus en plus de recruteurs européens, et le mercato estival pourrait marquer un tournant décisif dans sa carrière.