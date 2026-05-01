Selon nos informations, le dossier Olivier Pantaloni est toujours bel bien dans les tuyaux au FC Nantes. L’heure est toujours aux discussions.

Le dossier avance en coulisses. Selon nos informations, la piste menant à Olivier Pantaloni reste pleinement d’actualité au FC Nantes. Malgré une communication volontairement discrète autour du sujet, les discussions se poursuivent entre les différentes parties et le technicien corse demeure une option sérieuse pour prendre les commandes du club de la Cité des Ducs.

Le futur staff au cœur des discussions

Dans l’entourage de l’entraîneur corse, le mot d’ordre est clair : calmer le jeu afin d’éviter toute précipitation ou tout emballement médiatique susceptible de perturber les négociations. Mais en interne, le dossier continue d’avancer.

Une chose est certaine : Pantaloni n’est pas effrayé par l’idée de reprendre le FC Nantes dans un contexte compliqué, y compris avec un projet de reconstruction en Ligue 2. L’ancien coach de l’AC Ajaccio voit même dans cette mission un défi sportif capable de relancer une institution historique du football français. Le profil colle à l’identité recherchée par la direction nantaise : expérience, connaissance de la L2 et capacité à bâtir sur la durée.

Comme déjà évoqué hier, le technicien de 58 ans ne souhaite pas s’engager à n’importe quelles conditions. Le point central des échanges concerne actuellement son futur staff. Selon nos informations, Pantaloni souhaite venir avec des hommes de confiance afin d’avoir une maîtrise totale du secteur sportif et du fonctionnement quotidien de l’équipe professionnelle. C’est précisément sur cet aspect que les discussions restent les plus sensibles avec la famille Kita.

Le futur recrutement constitue un sujet majeur. Pantaloni veut des garanties sur la construction de l’effectif avec une priorité clairement identifiée : attirer des joueurs connaissant parfaitement la Ligue 2 et capables d’être immédiatement opérationnels dans un championnat réputé extrêmement exigeant. L’idée serait d’éviter un mercato trop expérimental ou basé uniquement sur des paris.

Demba Ba freiné ?

En parallèle, plusieurs détails contractuels continuent d’être négociés. La durée du bail fait notamment partie des sujets encore ouverts, avec l’hypothèse d’un contrat de deux saisons accompagné d’une année supplémentaire en option. En interne, plusieurs réflexions sont également menées concernant l’organisation sportive.

Le nom de Demba Ba a notamment circulé autour du club pour un éventuel rôle de directeur sportif. Mais selon nos derniers échos, Franck Kita reste prudent sur ce point. L’homme à tout faire du FC Nantes sait qu’une telle arrivée avec un pouvoir sportif élargi pourrait rogner sur son champ d’action.

En revanche, l’idée d’intégrer un responsable du recrutement ou un coordinateur sportif dans la future organisation du FC Nantes ne serait pas totalement écartée. Une solution intermédiaire qui permettrait de renforcer la cellule sportive sans bouleverser totalement la gouvernance actuelle du club.

Dernier point à préciser dans le dossier Pantaloni-FC Nantes : aucun dénouement ne serait attendu à très court terme. Si la piste menant à Stéphane Gilli a été évoquée hier par Foot Mercato, les discussions devraient encore se poursuivre dans les prochains jours, avec un dossier qui reste ouvert… et donc potentiellement exposé à la concurrence si la situation venait à traîner davantage.

Bastien Aubert