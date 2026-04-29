FC Nantes : la relégation en Ligue 2 actée ce week-end après le match contre l’OM ?

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Ce samedi, l’OM a l’occasion de rapprocher un peu plus le FC Nantes de la Ligue 2, même s’il faudra surveiller le résultat d’Auxerre contre Angers dimanche pour acter officiellement une éventuelle descente.

À trois journées de la fin du championnat de Ligue 1 2025-2026, le FC Nantes se retrouve dans une situation critique. Longtemps installé dans la zone rouge, le club ligérien pourrait officiellement être relégué en Ligue 2 dès ce week-end de la 32e journée.

Une saison sous tension permanente

Depuis plusieurs semaines, les Canaris n’ont jamais réussi à sortir de la zone de relégation. 17es du championnat de Ligue 1, ils enchaînent les contre-performances et n’ont toujours pas gagné depuis le 22 février dernier face au Havre.

La réception de l’OM, programmée ce samedi 2 mai à 15h à la Beaujoire, pourrait ainsi devenir un tournant décisif — voire fatal.

Le rôle crucial d’Auxerre et d’Angers

Le maintien du FC Nantes ne dépend plus uniquement de ses performances. L’AJ Auxerre pourrait sceller le sort des Canaris en cas de victoire face à Angers. Comme l’indique Ouest-France, deux cas de figure pourraient acter la descente du FCN :

Nantes fait match nul contre Marseille et Auxerre bat Angers = Nantes est en Ligue 2

Nantes perd contre Marseille et Auxerre bat Angers = Nantes est en Ligue 2

À l’inverse, un faux pas d’Auxerre maintiendrait encore une petite chance mathématique pour les Nantais, qui peuvent également entretenir l’espoir en cas de victoire contre l’OM.

Vous l’aurez compris, le possible retour du FC Nantes en Ligue 2 serait un événement marquant pour un club historique du football français, plusieurs fois champion de France et habitué de l’élite.

La 32e journée pourrait donc devenir un moment charnière, avec un sursaut improbable, ou la confirmation d’une chute annoncée…