FC Barcelone : la compagne de Yamal lâche une bombe avant le premier match de l’Espagne

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À quelques jours de l’entrée en lice de l’Espagne au Mondial 2026, la compagne de Lamine Yamal, Inès Garcia, a partagé un message optimiste sur Instagram.

La scène a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Dans une story Instagram relayée ce vendredi, Inès Garcia, compagne de Lamine Yamal, a publié un message sans équivoque sur l’état de santé de l’ailier du FC Barcelone et de la sélection espagnole.

Selon ses propos, largement repris, le jeune international espagnol « sera parfaitement prêt pour la Coupe du monde » et il ne faut « pas s’inquiéter pour lui ».

Une publication simple, accompagnée d’une image du joueur allongé tranquillement sur son lit avec un masque, mais suffisante pour relancer l’attention autour de son état physique à l’approche du tournoi mondial.

Une prise de parole qui rassure les supporters espagnols

Cette sortie intervient dans un contexte où la forme de Lamine Yamal est scrutée de près. Depuis ses débuts précoces avec le FC Barcelone, le joueur de 18 ans est devenu l’un des visages majeurs de la sélection espagnole.

La récente communication de sa compagne vient donc apaiser les inquiétudes, alors que la Roja prépare activement son entrée en lice dans la compétition. Les informations relayées dernièrement confirment en tout cas un discours optimiste autour de sa condition physique.

Lamine Yamal, un cadre déjà incontournable de la Roja

Malgré son jeune âge, Lamine Yamal s’est imposé comme une pièce essentielle du projet espagnol. Révélé très tôt au plus haut niveau avec le Barça, il a enchaîné les performances de haut niveau en club comme en sélection.

À l’approche du Mondial 2026, son état de forme est donc un enjeu majeur pour l’Espagne, favorite pour la victoire finale, qui compte sur sa créativité et sa vitesse pour faire la différence dans la compétition.

En attendant le début du tournoi pour la Roja dès ce lundi face au Cap-Vert, une chose est désormais claire : selon son entourage, Lamine Yamal sera bien prêt pour répondre présent sur la scène mondiale.